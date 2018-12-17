2018-12-17T20:38:45+03:00
Общество

На новой спортивной площадке «Территория спорта с Т Плюс» состоялся праздник для сыктывкарских дошколят

Турники, тренажеры, брусья, приобретенные на средства компании, уже охотно используют для тренировок жители окрестных домов
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Новогодний праздник для воспитанников Школы будущего первоклассника прошел 15 декабря.Новогодний праздник для воспитанников Школы будущего первоклассника прошел 15 декабря.
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Новогодний праздник для воспитанников Школы будущего первоклассника прошел 15 декабря на новой спортивной площадке «Территория спорта с Т Плюс». Мероприятие провели сотрудники и студенты Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. Ивана Куратова

Спортивный комплекс установлен Т Плюс на территории первого корпуса колледжа на Октябрьском проспекте в ноябре этого года

Спортивный комплекс установлен Т Плюс на территории первого корпуса колледжа на Октябрьском проспекте в ноябре этого года

Два десятка дошколят вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками участвовали в подвижных конкурсах, катались на тюбингах, рисовали на снегу и наряжали елку. В финале все участники получили подарки от Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Все участники праздника получили подарки от Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Все участники праздника получили подарки от Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Спортивный комплекс установлен Т Плюс на территории первого корпуса колледжа на Октябрьском проспекте в ноябре этого года. Турники, тренажеры, брусья, приобретенные на средства «Т Плюс», уже используют для тренировок жители окрестных домов. Так же площадка предназначена для проведения уроков физической культуры студентов колледжа и близлежащих учебных заведений, сдачи норм ГТО, внеурочной деятельности с детьми и подростками города, жителями микрорайона.

Спортивная площадка «Территория спорта с Т Плюс»

Спортивная площадка «Территория спорта с Т Плюс»

Наша справка

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей.

Филиал «Коми» – обособленное подразделение Группы «Т Плюс». Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте.

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