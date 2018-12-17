На новой спортивной площадке «Территория спорта с Т Плюс» состоялся праздник для сыктывкарских дошколят

Новогодний праздник для воспитанников Школы будущего первоклассника прошел 15 декабря на новой спортивной площадке «Территория спорта с Т Плюс». Мероприятие провели сотрудники и студенты Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. Ивана Куратова

Спортивный комплекс установлен Т Плюс на территории первого корпуса колледжа на Октябрьском проспекте в ноябре этого года

Два десятка дошколят вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками участвовали в подвижных конкурсах, катались на тюбингах, рисовали на снегу и наряжали елку. В финале все участники получили подарки от Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Все участники праздника получили подарки от Коми филиала ПАО «Т Плюс».

Спортивный комплекс установлен Т Плюс на территории первого корпуса колледжа на Октябрьском проспекте в ноябре этого года. Турники, тренажеры, брусья, приобретенные на средства «Т Плюс», уже используют для тренировок жители окрестных домов. Так же площадка предназначена для проведения уроков физической культуры студентов колледжа и близлежащих учебных заведений, сдачи норм ГТО, внеурочной деятельности с детьми и подростками города, жителями микрорайона.

Спортивная площадка «Территория спорта с Т Плюс»

Наша справка

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей.

Филиал «Коми» – обособленное подразделение Группы «Т Плюс». Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте.