Фоторепортаж с конкурса "Райда": коми красавицы садятся на шпагат и гоняют на мотоциклах

Вчера, 6 декабря, в Центре досуга и кино «Октябрь» прошёл конкурс коми красавиц. "Райдой-2018" стала Лариса Мартюшева из Усть-Куломского района.

На республиканский конкурс «Райда» было заявлено 6 участниц. Но посостязаться за почетный титул рискнули только 3 коми девушки - из Ижемского, Усть-Куломского и Удорского райнов. Участницами стали Мария Попова, студентка Колледжа культуры им. В. Т. Чисталёва, Лариса Мартюшева, студентка Педагогического колледжа им. Куратова, и Валерия Мартюшева, студентка СГУ им. Питирима Сорокина.

В VII городском конкурсе "Райда" приняли участие три коми красавицы. Фото: КАНЕВА ТатьянаФото: Предоставлено "Комсомолке"

По традиции конкурс «Райда» проходил на коми языке, а девушкам предстояло пройти пять творческих испытаний. В них участницы проявляли смекалку, находчивость, демонстрировали свои таланты, знание коми культуры, языка и традиций.

На конкурсе красоты "Райда" коми девушки демонстрировали свои творческие способности..Участницы конкурса красоты среди коми девушек демонстрировали творческие способности. Лариса Матюшева показала, как природа помогает бороться с нечистью на охоте

В самом начале конкурсанткам необходимо было представить себя перед зрителями. Мария Попова рассказала о традициях семьи и уважении к родной культуре:

- Мой род чтит свои традиции и бережно относится, как к коми культуре и языку, так и к одежде. Поэтому национальная одежда коми-ижемок передается из поколения в поколение в целостности и сохранности.

Конкурсантка рассказала о больших коми-ижемских платках («сыръя»), которые считались самым лучшим подарком для девушек:

- У меня есть такой подарок. Я выступала на гастролях во Францию, где пела и танцевала. Там я показала зрителям всю красоту своего платка.

Вторая участница Лариса Мартюшева выехала к зрителям на самокате. Она поведала о небывалой красоте своей деревни Великополье Усть-Куломского района.

- Красоту моего края не передать словами. Всё нужно увидеть глазами. У нас богатые леса. Родина всегда греет душу. И сейчас хочется хоть на секунду оказаться дома.

Лариса вспоминала, на какие кружки ходила в школе и как занималась спортом. По словам девушки, сейчас для неё на первом месте – учёба. Но и, будучи студенткой, Лариса Мартюшева успевает повсюду:

- Помимо учебы, я хожу на различные кружки. В нашем колледже есть Центр национальной культуры, в котором у каждого района - свое землячество. Я являюсь помощницей в Усть-Куломском. Видите? Я все успеваю!

Студентка СГУ им. Сорокина Валерия Мартюшева представилась жюри и зрителям, сидя в надувной лодке. Фото: КАНЕВА ТатьянаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Третья претендентка на звание "Райды-2018" Валерия Мартюшева с ходу заставила обратить на себя внимание. Она представилась жюри и зрителям, сидя в надувной лодке:

- Отец с детства водил меня в лес и на охоту.

Валерия не представляет жизни без спорта и своего мотоцикла:

- Мне говорили, что девочке надо уметь себя защитить, поэтому я всегда дружила со спортом. И ещё я очень люблю гонять по деревне на мотоцикле всю ночь.

На втором этапе конкурса каждая участница выступила со своим творческим номером. Мария Попова с группой поддержки инсценировала сценку «Лудук петкöдöм». Лариса Мартюшева показала, как природа помогает бороться с нечистью на охоте. Валерия Мартюшева сыграла на гармони, станцевала и исполнила частушки. А также вместе с помощницами провела игру для жюри.

Валерия Мартюшева сыграла на гармони, станцевала и исполнила частушки. Фото: КАНЕВА ТатьянаФото: Предоставлено "Комсомолке"

В третьем, интеллектуальном конкурсе, участницы отвечали на вопрос, а жюри оценивало знание девушек по коми литературе, культуре и обычаям.

На Коми земле издавна считалось, что каждая девушка должна уметь искусно носить коромысло с водой. Именно поэтому следующим этапом стало дефиле с коромыслом. Только девушкам нужно было не носить воду, а выполнить с коромыслом различные упражнения. Победительницей на четвертом этапе стала Валерия Мартюшева, севшая на шпагат и прошедшая по сцене колесом.

Одним из этапов конкурса было дефиле с коромыслом. Только девушки не таскали воду, а выполняли упражнения. Победительницей здесь стала Валерия Мартюшева, севшая на шпагат. Фото: КАНЕВА ТатьянаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Примечательно, что судьями женского конкурса были исключительно мужчины: секретарь МОД "Коми войтыр" Алексей Рассыхаев, писатель-этнограф Олег Уляшов, главный редактор газеты «Коми му» Григорий Хатанзейский, директор ДЮСШ Александр Удоратин, а также актёр и режиссер Евгений Гаврилов. Каждый конкурс они оценивали по пятибалльной шкале. Оценка выставлялась по таким показателям, как знание обычаев и традиций, коми культуры и литературного языка, эрудиция, творческие способности и талант.Настоящие коми девушки обязаны быстро находить выход из любой ситуации, чётко отвечать даже на каверзные вопросы. И в конкурсе на смекалку жюри задавало участницам вопросы, связанные со спортом, СМИ, философией, знанием коми языка и культуры.

Каждый конкурс жюри оценивался по пятибалльной шкале. Фото: КАНЕВА ТатьянаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Участие в голосовании принимали и гости конкурсной программы. Каждому зрителю выдавался жетон, с помощью которого они голосовали за понравившуюся конкурсантку.

Приз зрительских симпатий и звание «Медся муса ныв» («Самая милая девушка») достались Ларисе Мартюшевой из Усть-Куломского района.

В номинации «Пöлöзнича» («Василёк») победила Мария Попова из Ижемского района, которая заняла 3 место. Титул «Катшасин» («Ромашка») и второе место достатались Валерии Мартюшевой из Удорского района.

«Райдой-2018» назвали коми красавицу из Усть-Куломского района Ларису Мартюшеву, занявшую первое место. Её награждала прошлая победительница конкурса Юлия Сычева.

«Райдой-2018» стала коми красавица из Усть-Куломского района Лариса Мартюшева, занявшая 1 место. Фото: КАНЕВА ТатьянаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Конкурсный вечер завершился душевными признаниями и пожеланиями членов жюри.

- Когда видишь вас, таких красавиц, щеки невольно начинают гореть от румянца. Когда посмотрел, как вы ходите с коромыслом, подумал: если сейчас в деревнях живут такие девушки, то коми деревни точно не погаснут, - прокомментировал Григорий Хатанзейский.

- Всё будет хорошо у коми народа. Главное, верить в это. И не забывать свою Родину, культуру и язык, - заключил Алексей Рассыхаев.