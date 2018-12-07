«Хорошо, когда идешь через преодоление чего-либо»: Оксана Клипка похвалила последнего героя проекта «Может быть по-другому»

Последний участник проекта «Может быть по-другому» Виталий Микушев болен целиакией (если он съест что-то, содержащее глютен — запретный продуктом для организма — то начнет бесконтрольно худеть). О своем недуге сыктывкарец узнал довольно поздно — в 32 года. Но болезнь не заставила мужчину запереться в четырех стенах, наоборот, он «вышел на свет», начав петь и рисовать. О песенном мастер-классе Виталий и попросил «Комсомолку». Провести мастер-класс согласилась бывшая солистка Театра оперы и балета, а ныне — преподаватель Колледжа искусств Оксана Клипка.

Провести мастер-класс согласилась Оксана КлипкаФото: Дарья ЮДИНА

РАСПЕВКА

Вообще, занятие с Оксаной Клипка посоветовал руководитель студии «Поющий Север» Евгений Гаврилов: там Виталий постигает азы пения. Поэтому Оксана Валерьевна начала мастер-класс с расспросов:

— С чего начинается ваше занятие с Евгением Фонтиновичем?

— С дыхания, с распевки. Мы дыханием как бы пропеваем то, что исполняем, — сказал Виталий.

Наставница аккомпанировала на пианиноФото: Дарья ЮДИНА

С того же начался мастер-класс: Виталий размеренно дышал под аккомпанемент пианино, за которое села Оксана Валерьевна. Преподавательница иногда вставляла замечание:

— Если хочется зевать, значит все идет правильно. Не торопись, вокал любит спокойствие.

Следующее упражнение стороннему наблюдателю показалось бы детской игрой: Виталий издавал звук, который издают малыши во время игры в машинки. Это задание наставница дала для установки правильного дыхания:

— Мне нужен противный дребезжащий звук, — давала указания Оксана Клипка.Следующее упражнение стороннему наблюдателю показалось бы детской игрой: Виталий издавал звук, который издают малыши во время игры в машинки. Это задание наставница дала для установки правильного дыхания:

Во время этого упражнения Виталий невольно начинал смеяться: звук был очень забавным. Но после нескольких попыток ему удалось найти «нужную частоту».

ПЕСНЯ НА ПРОБУ

Для выступления сыктывкарец выбрал тяжелую песню про войнуФото: Дарья ЮДИНА

После «разогрева» Виталий Микушев перешел уже к пению. Он под «минус» исполнил песню, которую готовит на конкурс бардовской песни — «Белые панамки». Произведение было тяжелым на тему про войну. После того, как он закончил, Оксана Клипка дала несколько советов:

— У тебя очень лирично получается, нужно разнообразить куплеты. Напомни, пожалуйста, как начинается второй куплет? «Вой сирены. Ленинград», дробя слова и расставляя голосом акценты, преподавательница начала объяснять на живом примере.

Преподавательница дала несколько советовФото: Дарья ЮДИНА

Наставница попросила спеть уже разученное произведение. Сыктывкарец исполнил легкую, эстрадную песню про осень. Оксана Клипка продолжала напутствовать:

— Тебе нужно выработать четкую вкусную дикцию. Ты одну песню готовишь на выступление? Возьми хотя бы ещё одну песню. Мало ли, проснешься утром и поймешь, что сегодня не время для той песни. Ты взял очень тяжелое произведение, что в вокальном плане, что в психологическом плане. Это хорошо, когда ты идешь через преодоление чего-либо, но всегда нужен запасной вариант.

Виталий внимательно слушал.

Жалко, что я ничего не записывал. Но ничего, я запомню. А можете ещё раз показать то упражнение? Нужно «продребезжать» две или три ноты? — спросил мужчина.

Получив ответ, он повторил вопрос, который задавал ещё в начале занятия: какой у него «тип» голоса?

Виталий Микушев внимательно слушалФото: Дарья ЮДИНА

- Ты говоришь как лирический баритон. Но у вас, у эстрадников, это сложнее определить, ответила Оксана Клипка.

Получив несколько ценных советов, Виталий Микушев попрощался с преподавательницей. До конкурса бардовской песни ещё много времени, так что он успеет «отполировать» свое выступление.

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