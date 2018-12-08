В ДТП на трассе Сыктывкар – Ухта погибли два человека

В пятницу, 7 декабря, на трассе Сыктывкар – Ухта столкнулись Daewoo Matiz и Mitsubishi, в результате чего погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.30 в Княжпогостском районе. Daewoo ехал со стороны Ухты в сторону Сыктывкара. На 172-м километре трассы водитель 1992 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi.

В результате ДТП погибли водитель Daewoo и его пассажир 1997 года рождения. Мужчина, управлявший автомобилем, не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, в аварии пострадали двое пассажиров Mitsubishi. Женщина 1964 года рождения получила травмы головы, перелом ребра и ушибы, а мужчина 1965 года рождения – ушибы и перелом пальца. Пассажирка госпитализирована.

В ГИБДД отметили, что водитель Daewoo в течение года пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, стаж – с 2011 года.