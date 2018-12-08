Зеленые яйца, ожившие куклы и гуляш от венгерского консула: фоторепортаж с выставки KomiExpoTravel

В субботу, 8 декабря, в сыктывкарском ТРЦ «Июнь» открылась выставка KomiExpoTravel. Корреспондент портала «Комсомольская правда в Коми» запечатлел, какими туристическими продуктами гордятся регионы России и районы республики.

В прошлые годы выставка носила название «Отдыхаем в Коми». В этом году она сменила название на KomiExpoTravel и расширила функционал. Теперь на одной площадке встретились не только представители районов нашего региона в красочных национальных костюмах, но и, например, разные вятские персонажи - в нарядах Кикиморы и дымковской игрушки, представители Санкт-Петербурга и Архангельской области, а также Венгрии.

Представители муниципалитетов в Коми соревновались в красоте костюмовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам министра культуры РК Сергея Емельянова, это сделано для того, чтобы большее число представителей турбизнеса России и зарубежья могли познакомиться с интересными турпродуктами и уникальными маршрутами нашей республики. Конечная цель выставки KomiExpoTravel - увеличение количества туристов в Коми. Для того, чтобы ее достичь и заинтересовать посетителей выставки своими туристическими продуктами, участники мероприятия заманивали интерактивными проектами и необычной презентацией своих возможностей.

Зеленые яйца, символ года и дружелюбная коза

ТРЦ «Июнь» был поделен на несколько частей. Недалеко от центрального входа расположился живой уголок. Собаки центра «Дружок» благосклонно позволяли себя гладить.

Собаки центра «Дружок» позволяли себя гладитьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Свинка Нюша игриво похрюкивала, когда ее тискали посетители выставки. Надо сказать, что желающих потрогать милую хрюшу — символ грядущего года — было невероятно много.

Нюшу с радостью гладили дети и взрослыеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рядом расположилась коза Майя — звезда туристических выставок в Коми. Она несколько лет подряд блистала на выставке Коми ВДНХ, а в этом году рогатая осчастливила своим присутствием и KomiExpoTravel.

Коза Майя очень общительнаяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ее хозяйка - известная заводчица собак и руководитель сельского хозяйства «Ворвож» из Княжпогостского района Гульнара Размыслова - активно приобщала городских жителей к повседневным сельским делам. Например, козу можно было подоить. Мы не могли пройти мимо этой возможности. После нескольких бесплодных попыток и мастер-класса от Гульнары ведро наконец-то стало наполняться молоком. Правда, руки потом целый день пахли сельским хлевом.

Хозяйство «Савапиян» Екатерины Лебедевой презентовало сыр рикотту, свежий хлеб и удивительные яйца нежно-зеленого цвета. Их высиживает несушка редкой породы Амераукана.

Зеленые яйца - это очень необычноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Необычное хозяйство находится всего в 30 км от Сыктывкара, недалеко от Пажги. Что интересно, его открыли городские жители, которые переехали из столицы региона и выбрали сельскую жизнь. Они пропагандируют единение с природой и сельский туризм.

Ожившие куклы, ткацкие станки и традиции Севера

Представители муниципалитетов в Коми соревновались в красоте костюмов и вкусной выпечке. В глаза сразу бросались дети в ярких одеяниях на коми национальную тему. Это были воспитанницы театра «Ляльки» из деревни Новикбож, которая находится под Усинском.

Это воспитанницы театра «Ляльки» из деревни Новикбож, который находится под УсинскомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Эти девчата благодаря своим эксцентричным костюмам «Красная пасха» весной прославились на всю страну. Тогда на Пасху они предстали в костюме кукол и стали своеобразными арт-объектами, которые знакомят современников с традициями и обрядами глубокой старины.

Министр культуры обнял ожившую куклу, которая призвана привлечь в жизнь достатокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сосногорцы кормили выпечкой и взахлеб рассказывали, что их земляк — первый советский летчик Петр Истомин — победил в конкурсе «Великие имена России». Теперь его именем назовут сыктывкарский аэропорт.

Представители Сосногорска угощали шанежкамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Представительница Ухты Дина Туркова ткала коврик, со знанием дела рассказывая об особенностях ниток и мягкости ковриков. За год она создает более 100 метров ковриков, которые хранят тепло рук мастерицы.

Ткацкий станок - хранитель стариныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Часть сотканных ковриков она продает, а часть дарит. Дина Туркова убеждена, что крайне важно сохранять традиции старины, поэтому при местном доме культуры она обучает детей ткачеству. «У меня есть станок, который достался от бабушки. Ему около ста лет. Я храню его, как экспонат», - рассказала мастерица.

Диковинные лыжи и фэтбайк

Рядом с представителями районов расположились участники разных общественных, спортивных и социальных объединений. Например, около стенда про лыжи главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин показывал, как правильно ухаживать за спортивным инвентарем. Рядом стоял колоритный охотник Сергей Шарапов, который уже несколько лет пропагандирует соревнования на лямпах - традиционных коми лыжах, обитых оленьим мехом.

Сергей Шарапов пропагандирует соревнования на охотничьих лыжахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Объединение «Велопрогулки» приглашало покататься на горном велосипеде на толстых покрышках — фэтбайке. Конечно, на блестящем полу торгового центра передвигаться на диковинном велосипеде нужно было осторожно. Но на пересеченной местности, по словам велолюбителей, байк ведет себя прекрасно. «Велопрогулки» за несколько лет опробовали несколько маршрутов вокруг Сыктывкара, которые, несомненно откроют новые горизонты и позволят по-другому взглянуть на родную природу.

Гуляш от венгерского консула

Одним из самых необычных мероприятий развлекательной программы KomiExpoTravel стал мастер-класс по приготовлению супа-гуляша от генерального консула Венгрии Габора Ференца Надя. Он приехал в Коми, чтобы обсудить сотрудничество в сфере туризма и предстоящий кинофестиваль венгерского кино в Сыктывкаре. По словам дипломата, его соотечественники мало знают о Коми, и это его огорчает: «У нас есть много общего и в истории, и в культуре», - отметил консул.

Габора Ференц Надь приехал в Коми, чтобы обсудить сотрудничество в сфере туризмаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К процессу приготовления венгерского блюда консул приобщил смелых людей из зала. В нарезке ингридиентов принимал участие даже ученик 4 класса Коми национальной гимназии Дмитрий Дриневский. Благодаря кулинарному уроку мальчик научился многочисленным поварским премудростям. Например, давить чеснок одной рукой.

Запах наваристого гуляша витал в ТРЦ несколько часовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Венгерский консул лавировал между столом с ингридиентами и плитой, давал указания по нарезке, сыпал прибаутками и рассказывал о родной стране. Через час после начала мастер-класса у главного входа в торговый центр уже витал аппетитный аромат венгерского гуляша с острой паприкой.

Смельчаки из зала готовили гуляш под предводительством венгерского консулаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, кроме развлекательной в рамках выставки была и насыщенная деловая программа. Например, в ТРЦ «Июнь» министр культуры Коми подписал соглашение о сотрудничестве с национальным парком «Югыд Ва».

Кикимора лесная - родом из ВяткиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, выставка будет работать все выходные, 8-9 декабря, в ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре. Свои услуги представляют государственные и частные туроператоры, турагентства, экскурсионные бюро, туристские информационные центры, санатории и сувенирных дел мастера Архангельской, Вологодской, Кировской, Ленинградской областей, Республики Крым и Санкт-Петербурга, а также всех муниципалитетов Республики Коми.