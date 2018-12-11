2018-12-11T13:57:07+03:00
Конкурсы и тесты

Для участницы конкурса "Тепло домашнего очага" уют - это чашечка чая

Елена Ахмедова включилась в борьбу за призы "Комсомолки"
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"Комсомолка" продолжает принимать работы на конкурс "Тепло домашнего очага""Комсомолка" продолжает принимать работы на конкурс "Тепло домашнего очага"
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Каждый участник конкурса "Тепло домашнего очага" понимает уют по-своему. Для кого-то это любимый котик или пирог, вечер с семьей или чтение книги.

Елена Ахмедова из Сыктывкара прислала на конкурс снимок чаепития.

- Чашечка горячего чая в зимний вечер! Что может быть лучше? - комментирует свой снимок участница конкурса.

Расскажите нам о своих приметах домашнего тепла и уюта. А еще лучше покажите это на снимках! "Комсомолка" с радостью примет фотографии, символизирующие для вас домашний очаг. Авторы самых уютных снимков по итогам всенародного голосования получат приятные призы от магазина «Домашний текстиль».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для них идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 16 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"

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