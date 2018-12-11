Блогеры составили инстамаршрут по столице Коми

Азбука анбур, «Коми буква Ö», пожарная каланча, «Музей этнографии», «Купеческий сундук», панорама столицы – теперь обойти достопримечательности Сыктывкара можно за пару минут благодаря виртуальной реальности и интернету от «МегаФона».

Проект «Инстатур по Сыктывкару» МегаФон впервые презентовал на международном событии «KomiExpoTravel». Свыше 1 000 участников выставки окунувшись в дополненную реальность смогли «оживить» фото достопримечательной города и пройти «виртуальный тур», чтобы ближе познакомиться со столицей Коми.

Свыше 1 000 участников выставки окунувшись в дополненную реальность смогли оживить фото достопримечательной города и пройти виртуальный тур

Участниками фотопроекта стали стилист и имиджмейкер Наталья Светлова, многодетная мама, предприниматель Светлана Уланова, фотографы Михаил Фотиев и Наталия Бешкарева. Известные сыктывкарцы составляли туристический маршрут и проверяли с помощью программы SpeedTest, насколько интернет «МегаФона» готов справиться с нагрузкой в знаковых местах столицы.

- Жители и гости региона качают все больше данных из всемирной паутины, для этого им просто необходим хороший интернет. Средняя скорость на всем протяжении инстатура составила 30 Мбит/с в сети 4G, а максимальные значения превысили 78 Мбит/с, – отметил технический руководитель «МегаФона» в Сыктывкаре Евгений Бузулуцкий. – А гости выставки на таких скоростях установили рекорд – за пару дней скачали в 4G в 5 раз больше данных, чем в обычные выходные.

Гости выставки «KomiExpoTravel» установили рекорд – за пару дней скачали в 4G в 5 раз больше данных, чем в обычные выходные

Помимо тест-драйва итогом проекта стали красивые фото столицы, старые улицы и зимняя природа.

- Я иначе смотрю на город, путешествую по нему в других плоскостях, вижу то, что скрыто от других. Благодаря проекту я узнала, что раньше вместо «Музея этнографии» располагался всем известный универмаг. Именно в этом месте много лет назад девушки подбирали свои наряды. Вот только быстро поделиться с подружками находками не могли из-за отсутствия интернета и соцсетей. Сейчас все иначе, — поделилась впечатлениями Наталья Светлова.

Совершить виртуальную экскурсию по достопримечательностям можно по хештегу в инстаграм #инстатурпосыктывкару. Также можно скачать приложение «МегаФон промо видео», навести смартфон на фотографии участников @natalya.svetlova @svetlana.ulanova, и они оживут.