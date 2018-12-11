2018-12-19T12:47:59+03:00
Общество

Сотворите всем офисом елку и пришлите фото в «Комсомолку»

Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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До Нового года осталось всего 20 дней. В чудные дни предвкушения праздника мы наряжаем елку не только дома, но и на работе, ведь везде нужна атмосфера волшебства. Иногда в офисах рождаются настоящие елко-шедевры. «Комсомолка» уверена, что креатив должен идти в массы! И объявляем новый фотоконкурс офисного творчество «Шальная елка».

Мы ждем фото самых оригинальных елочек из ваших офисов, которые могут быть сделаны из необычных и неподходящих, на первый взгляд, для этого материалов. Например, из банок, шин, шариков или книг. Фантазия не имеет границ!

Но просто красивое новогоднее дерево, украшенное обычными игрушками и мишурой, к сожалению, участвовать в конкурсе не сможет.

Никогда не подумаешь, что из элементов систем пожарной сигнализации может получится елка

Никогда не подумаешь, что из элементов систем пожарной сигнализации может получится елка

Снимки с вашей шальной елкой из офиса, рассказом, как вы ее творили и названием компании присылайте в «Комсомолку» до 23 декабря:

на почту kp@kpkomi.ru

в сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомолке»

или в Direct www.instagram.com/komsomolka_komi

24 декабря с 11:00 на сайте стартует народное голосование, которое продлится три дня.

Голосование за самую шальную офисную елку завершится 27 декабря в 10:00 часов и после этого будут объявлены победители.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!

Главный приз - катание на упряжках

Главный приз - катание на упряжках

Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь. С хаски организуют катания на упряжках на снежных трасах лыжной базы «Динамо». Контакты: 8 (904) 271-77-84 - Анастасия, 8 (904) 271-49-71 - Артём.

Елкой может быть все, что угодно. Важна фантазия!

Елкой может быть все, что угодно. Важна фантазия!

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