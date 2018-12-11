Сотворите всем офисом елку и пришлите фото в «Комсомолку»
До Нового года осталось всего 20 дней. В чудные дни предвкушения праздника мы наряжаем елку не только дома, но и на работе, ведь везде нужна атмосфера волшебства. Иногда в офисах рождаются настоящие елко-шедевры. «Комсомолка» уверена, что креатив должен идти в массы! И объявляем новый фотоконкурс офисного творчество «Шальная елка».
Мы ждем фото самых оригинальных елочек из ваших офисов, которые могут быть сделаны из необычных и неподходящих, на первый взгляд, для этого материалов. Например, из банок, шин, шариков или книг. Фантазия не имеет границ!
Но просто красивое новогоднее дерево, украшенное обычными игрушками и мишурой, к сожалению, участвовать в конкурсе не сможет.
Никогда не подумаешь, что из элементов систем пожарной сигнализации может получится елка
Снимки с вашей шальной елкой из офиса, рассказом, как вы ее творили и названием компании присылайте в «Комсомолку» до 23 декабря:
на почту kp@kpkomi.ru
в сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомолке»
или в Direct www.instagram.com/komsomolka_komi
24 декабря с 11:00 на сайте стартует народное голосование, которое продлится три дня.
Голосование за самую шальную офисную елку завершится 27 декабря в 10:00 часов и после этого будут объявлены победители.
Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.
1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;
2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;
3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.
Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!
Главный приз - катание на упряжках
Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь. С хаски организуют катания на упряжках на снежных трасах лыжной базы «Динамо». Контакты: 8 (904) 271-77-84 - Анастасия, 8 (904) 271-49-71 - Артём.
Елкой может быть все, что угодно. Важна фантазия!