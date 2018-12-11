Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.
Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Елки», популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое.
В эфире представлена коллекция фильмов Disney, российские комедии «Елки», мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби».
Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой «Новогодняя мастерская», которая поможет подготовиться к празднику.
Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active. Телеканал Деда Мороза специально адаптирован под интересы и особенности российской аудитории.
Следите за телепрограммой канала на сайте www.dedmoroztv.com. В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.
Наша справка
Телеканал Деда Мороза – единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей, который впервые вышел в эфир в новогодний сезон 2013-2014 годов.
Сезонный новогодний телеканал вещает с 1 декабря по 31 января: в это время на канале идут любимые российские, советские и иностранные мультфильмы и мультсериалы, художественные фильмы, оригинальные красочные шоу и познавательно-развлекательные программы, посвященные новогодней и рождественской тематике.
вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года
«Интерактивное ТВ» – это цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом отличного качества. Всего транслируется более 260 общедоступных и тематических телеканалов. «Интерактивное ТВ» обеспечивает новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под зрителя. Пользователям доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:
- «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;
- «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 20 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и эпизодов сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
- «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);
- «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.