2018-12-11T16:22:00+03:00
Общество

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение

Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличными новогодними шоу, комедиями и мультфильмами
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Телеканал Деда Мороза – единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и тематикой для всей семьиТелеканал Деда Мороза – единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и тематикой для всей семьи
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«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» начинает трансляцию Телеканала Деда Мороза на кнопке 50. Это уже шестой российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать волшебное новогоднее настроение и взрослым, и детям.

Новый российский сезон Телеканал Деда Мороза снова порадует зрителей всех возрастов отличным новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. В эфире будет представлена богатая коллекция новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Елки», популярные анимационные мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое.

В эфире представлена коллекция фильмов Disney, российские комедии «Елки», мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби».

В эфире представлена коллекция фильмов Disney, российские комедии «Елки», мультсериалы – «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби».

Каждый уикенд – марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Также зрители снова встретятся с программой «Новогодняя мастерская», которая поможет подготовиться к празднику.

Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия телеканала создается медиа-группой Lagardere Active. Телеканал Деда Мороза специально адаптирован под интересы и особенности российской аудитории.

Следите за телепрограммой канала на сайте www.dedmoroztv.com. В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года.

Наша справка

Телеканал Деда Мороза – единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей, который впервые вышел в эфир в новогодний сезон 2013-2014 годов.

Сезонный новогодний телеканал вещает с 1 декабря по 31 января: в это время на канале идут любимые российские, советские и иностранные мультфильмы и мультсериалы, художественные фильмы, оригинальные красочные шоу и познавательно-развлекательные программы, посвященные новогодней и рождественской тематике.

вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года

вещание Телеканала Деда Мороза продлится только два месяца и завершится 31 января 2019 года

«Интерактивное ТВ» – это цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом отличного качества. Всего транслируется более 260 общедоступных и тематических телеканалов. «Интерактивное ТВ» обеспечивает новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под зрителя. Пользователям доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:

- «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;

- «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 20 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и эпизодов сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;

- «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);

- «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

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