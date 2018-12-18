2018-12-18T12:21:17+03:00
Звезды

В Сыктывкаре прозвучит аргентинское танго

В театре оперы и балета выступит один из ведущих дирижеров современности
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Сыктывкарский симфонический оркестр выступит под руководством аргентинского дирижера Рамиро Ариста.Сыктывкарский симфонический оркестр выступит под руководством аргентинского дирижера Рамиро Ариста.
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Необычная встреча ждет всех любителей музыки 28 декабря в Театре оперы и балета Республики Коми. Гостем новогоднего концерта «Музыкальный карнавал» выступит аргентинский дирижер Рамиро Ариста.

Рамиро Ариста - один из ведущих дирижеров современности. Российская пресса отзывается о маэстро, как о «страстном и энергичном», «способным оживить музыку».

Основными яркими событиями в творческом багаже Рамиро в музыкальном сезоне 2017 и 2018 являются дебюты с симфоническим оркестром Бухареста, с филармонией Сату Маре и Питешти в Румынии, с симфоническим оркестром Санкт-Петербурга и с филармониями Брянска, Костромы, Камчатки, Кирова, Кузбасса и Северной Осетии в России, с Национальным камерным оркестром Республики Молдова. Совместная работа с оркестром и солистами оперной труппы Театра оперы и балета Республики Коми в качестве дирижера обещает стать еще одним знаковым событием в профессиональной карьере дирижера.

В новой концертной программе Рамиро Ариста объединит европейские традиции и латиноамериканские ритмы, чтобы подарить зрителям по-настоящему незабываемые впечатления.

В первом отделении новогоднего концерта зрители под чарующую музыку австрийских и венгерского композиторов Штрауса, Кальмана и Зуппе в исполнении солистов Галины Петровой, Елены Лодыгиной, Анастасии Морараш, Алексея Петрова, Андрея Ковалева, Михаила Ярмольского и оркестра театра зрители смогут перенестись в обворожительную музыкальную Европу.

Втрое отделение концертной программы покорит публику популярными латиноамериканскими композициями. Пестрый коктейль латиноамериканских ритмов в исполнении оркестра театра создаст праздничное настроение и надолго оставит в сердцах публики отголоски аккордов музыкального празднества. Зажигательные мелодии композиторов

Мексики, Бразилии, Перу, Уругвая, Кубы, Колумбии во всем своем блеске и многообразии удивят своей необычностью, а изюминкой этого вечера станет «Либертанго» известного аргентинского композитора Астора Пьяццолы.

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