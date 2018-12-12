2018-12-12T20:17:04+03:00
Общество

В Коми может пройти референдум, чтобы запретить другим регионам ввозить мусор в республику

Вопрос о всенародном голосовании решится до 20 декабря
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакцииФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Коммунисты Коми потребовали провести референдум по введению моратория на ввоз мусора из других регионов в республику. Они рассчитывают, что вопрос о всенародном голосовании решится до 20 декабря.

Под лозунгами «Мы должны остановить мусорный геноцид» региональное отделение партии КПРФ подало необходимые документы в Госсовет, чтобы инициировать референдум против ввоза отходов в Коми.

- Сейчас Госсовет проводит лингвистическую и правовую экспертизу вопроса о референдуме. Если они признают допустимость вопроса, то законодательный орган обязан принять решение о референдуме. После этого инициативная группа должна в течение 30 дней собрать не менее 13500 подписей граждан Республики Коми. Затем республиканская избирательная комиссия проводит выборочную проверку. Если специалисты находят менее 10% брака в 20% собранных подписей, то назначается дата референдума, - сообщил депутат от КПРФ Олег Михайлов.

По словам Михайлова, вопрос о возможности или невозможности проведения референдума в Коми решится уже 20 декабря. Напомним, впервые планы по проведению всенародного голосования были озвучены 2 декабря на митинге «Москва, держи свой мусор у себя», который прошел в Сыктывкаре. Идею единогласно поддержали все участники протестного мероприятия. Повод - полигон для твердых коммунальных отходов из Москвы площадью 5 тыс. гектаров, который строится рядом со станцией Шиес в Архангельской области. Жители Урдомы, Яренска, Коряжмы и других городов и деревень Архангельской области, а также Сыктывкара и других регионов России и мира протестуют против планов ввоза московского мусора на северные земли.

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