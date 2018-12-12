2018-12-13T10:37:56+03:00
Конкурсы и тесты

Участница фотоконкурса "Тепло домашнего очага" прислала сразу два снимка

Нина Косолапова рассказала, как она создает уют в своем доме
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Конкурс "Тепло домашнего очага" в самом разгаре. Мы уже узнали, что для нашей читательницы Любови Павловой уют - это время, проведенное с семьей, а для Елены Ахмедовой - чашечка чая.

Наша новая участница из села Выльгорт Нина Косолапова прислала на конкурс сразу два снимка. На первом - семь аппетитных шанег, которые Нина испекла вместе со своей семилетней внучкой.

Нина Косолапова прислала снимок аппетитных шанег

Нина Косолапова прислала снимок аппетитных шанег

На втором - бумажная картинка на окне, которая теперь украшает окно нашей героини.

Внучка Ольги оформила окно бабушки к Новому году

Внучка Ольги оформила окно бабушки к Новому году

Расскажите нам о своих приметах домашнего тепла и уюта. А еще лучше покажите это на снимках! "Комсомолка" с радостью примет фотографии, символизирующие для вас домашний очаг. Авторы самых уютных снимков по итогам всенародного голосования получат приятные призы от магазина «Домашний текстиль».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для них идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 16 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"

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