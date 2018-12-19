2018-12-19T09:58:05+03:00
Общество

Жители Воркуты наблюдали редкие перламутровые облака

Жители заполярного города окрестили их ванильными и радужными тучками
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Людмилы ШенбергФото Людмилы Шенберг
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Вчера воркутинцы наблюдали довольно редкое природное явление — перламутровые облака. Жители заполярного города окрестили их ванильными и радужными тучками.

Необычные облака жители Воркуты наблюдали во вторник, 18 декабря. Жители города окрестили их ванильными, инопланетными, инфернальными и апокалиптическими.

- Небо такой красоты никогда не видел! - пишет горожанин Сергей Захаров.

Метеорологи подтверждают, что это редкое природное явление. Перламутровые облака представляют собой воздушный слой из кристаллов льда. Днем такие облака прозрачны, но на закате солнечные лучи преломляются в ледяных кристалликах, расцвечивая облака всеми цветами радуги.

Наука дает название этого явления — полярные стратосферные облака. Они обычно образуются в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Повышенный интерес к перламутровым облакам связан с их влиянием на формирование озоновых дыр в полярных областях. Кстати, на днях жители Салехарда и Лабытнанги тоже наблюдали перламутровые облака.

Фото Марины Бутримас

Фото Марины Бутримас

Фото Марины Бричковой

Фото Марины Бричковой

Фото Анны Поповой

Фото Анны Поповой

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