Жители Воркуты наблюдали редкие перламутровые облака

Вчера воркутинцы наблюдали довольно редкое природное явление — перламутровые облака. Жители заполярного города окрестили их ванильными и радужными тучками.

Необычные облака жители Воркуты наблюдали во вторник, 18 декабря. Жители города окрестили их ванильными, инопланетными, инфернальными и апокалиптическими.

- Небо такой красоты никогда не видел! - пишет горожанин Сергей Захаров.

Метеорологи подтверждают, что это редкое природное явление. Перламутровые облака представляют собой воздушный слой из кристаллов льда. Днем такие облака прозрачны, но на закате солнечные лучи преломляются в ледяных кристалликах, расцвечивая облака всеми цветами радуги.

Наука дает название этого явления — полярные стратосферные облака. Они обычно образуются в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах. Повышенный интерес к перламутровым облакам связан с их влиянием на формирование озоновых дыр в полярных областях. Кстати, на днях жители Салехарда и Лабытнанги тоже наблюдали перламутровые облака.

Фото Марины Бутримас

Фото Марины Бричковой