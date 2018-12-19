В Коми установят квоту на студентов-целевиков

Улучшить условия обучения и повысить ответственность за успеваемость для студентов-целевиков предложила Наталья Якимова, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики, на сегодняшних заседаниях комитетов Госсовета РК. Глава минобраза подробно объяснила, какие поправки следует внести в региональный закон "Об образовании", чтобы повысит эффективность целевых направлений.

- Прием на целевое обучение будет идти в пределах установленной квоты - это, во-первых. А, во-вторых, уточняется порядок взыскания штрафов за неисполнение договора по целевому обучению, - заявила руководитель минобраза Коми.

Наталья Якимова отметила, что организации и учреждения, выдающие целевые направления, должны всецело поддерживать студентов-целевиков: установить повышенную стипендию, обеспечить жильем на период обучения и компенсировать затраты, связанные с платными образовательными услугами. В свою очередь, студенты обязаны пройти обучение до конца и получить специальность. Если обучающийся "вылетит" из вуза по причине неуспеваемости, то ему придется вернуть деньги за учебу.

- Родители бьют тревогу. В институте искусств стоимость обучения по специальности "дизайнер" составляет 200 тысяч рублей в год, а за пять лет выйдет 1 миллион рублей. Молодежь уезжает из Коми в другие регионы, где в вузах еще сохранились бюджетные места. Почему в Коми так мало бюджетных мест? - прозвучал вопрос от депутата Татьяны Саладиной.

- Число бюджетных мест напрямую зависит от спроса на специальность, - объяснила и.о.министра. - На дизайн у нас было предоставлено только одно бюджетное место. Но в республике отмечен высокий спрос на врачей, основной поток целеных направлений идет от минздрав Коми за счет республиканского бюджета.

Отметим, что поправки в закон "Образовании" вносятся с целью приведения в соответствии с федеральным законодательством.