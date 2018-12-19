Экс-глава Сосногорска Виктор Шомесов осужден к трем годам лишения свободы

В Сосногорске вынесен приговор бывшему главе муниципальной администрации Виктору Шомесову. Экс-чиновник признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Судом установлено, что Виктор Шомесов, занимая различные руководящие должности в администрации Сосногорска и Ухты, приобрел право на 3-комнатную муниципальную квартиру в Сосногорске. Стоимость недвижимости оценивается в 2,8 миллиона рублей. Желая скрыть данный факт, чиновник оформил право собственности на тёщу.

В ходе расследования уголовного дела экс-глава полностью возместил причиненный бюджету ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд признал экс-чиновника виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и органах местного самоуправления на 2 года.

Отметим, что Виктору Шомесову вменялась в вину злоупотребление полномочиями. Суть преступления заключалась в следующем: в 2012 году, будучи председателем совета директоров ОАО "Водоканал", единственным акционером которого является муниципальный район "Сосногорск", предложил гендиректору АО приобрести личный автомобиль марки Chevrolet Captiva за 850 тыс. рублей. В тот момент предприятие находилось в тяжелом финансовом положении и получало субсидии из бюджета муниципального района. Это обвинение с Шомесова снято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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