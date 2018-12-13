Владелец уродливой постройки в сыктывкарской Орбите работает над планом устранения нарушений

Жители Орбиты сплотились в борьбе с «курятником», как они окрестили строящуюся торговую точку между домами №№12 и 14 по улице Малышева. На мнение общественности обратила внимание администрация. Объекту, который портит внешний облик города, не выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас между индивидуальным предпринимателем и мэрией проходят переговоры, которые должны привести к общему знаменателю, сообщили в управлении информации администрации столицы.

Горожане заметили новую стройку в сыктывкарской Орбите еще в ноябре. Активисты движения «Орбита за комфортный Сыктывкар» написали, что возведение объекта их обескуражило:

- Несмотря на несогласие жителей ближних домов и заключение комиссии, а также постановление мэра об отказе на условно разрешенный вид использования земельного участка, рабочие начали стройку, - написали в соцсетях недовольные жители.

В начале декабря жители близлежащих домов увидели первые плоды стройки, а именно — странный домик, который больше похож на хозяйственную постройку, чем на торговый объект. Люди завалили письмами и полицию, и мэрию. В администрации живо отреагировали. По словам главного архитектора, уродливая постройка портит внешний облик города, поэтому разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в таком виде мэрия выдать не может. Владелец торговой площади Валерий Авакян не стал комментировать конфликт с местными жителями. «Все мои слова, сказанные журналистам, вредят мне же самому», - отметил бизнесмен. Однако известно, что предприниматель не уклоняется от диалога с администрацией:

- Валерий Авакян встречался с представителем управления архитектуры и главным архитектором города Владимиром Рунгом, выслушал предложения и замечания, высказал свои пожелания. Сейчас идет работа над совместным планом устранения нарушений. Но пока сказать ничего более конкретного по этому вопросу нельзя, - пояснили в управлении информации администрации столицы.

Напомним также, что 13 июля предпринимателю Валерию Авакяну по результатам общественных слушаний отказали в застройке этого участка на 150 квадратных метров. Об этом написали в специальном постановлении, которое опубликовали на сайте администрации столицы. Однако у бизнесмена осталось право на строительство объекта на 60 квадратных метров. На его возведении предприниматель и сосредоточил свои усилия.