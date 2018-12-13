Жители Эжвы возмущены, что в одном из микрорайонов не будут ставить большую елку

Жители Эжвинского района Сыктывкара недоумевают, почему на Слободской площади в этом году не поставят традиционную елку, которая создавала новогоднее настроение для всех жителей микрорайона. В администрации успокоили: зато установят несколько небольших елок у сцены.

Эжвинцы хотят видеть большую елку на Слободской площади района, однако в этом году надеяться на это не приходится:

- В мэрии я задала вопрос, почему обделяют все микрорайоны, кроме Веждино. Мне ответили, что это не так, мол, всем поровну. Только я этого не замечаю! Мы как будто не горожане, а отбросы Эжвы, - написала в соцсетях возмущенная горожанка.

В администрации Эжвинского района ответили, что на Слободской площади будет не одна, а несколько небольших лесных елочек. Также в этом месте построят снежный лабиринт и поставят горку. Соответственно, поводов для беспокойства местных жителей нет: новогоднее настроение не пройдет мимо этого уголка района.

Кстати, новогодние ёлки и снежные городки в районе откроют уже на следующей неделе - 22 декабря. Театрализованные концертные программы пройдут в этот же день: в 11.00 в микрорайоне Строитель, в 16.00 - по улице Славы.

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