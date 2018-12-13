2018-12-14T10:16:26+03:00
Общество

Жители Эжвы возмущены, что в одном из микрорайонов не будут ставить большую елку

В администрации успокоили: зато установят несколько небольших елок у сцены
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива КПФото из архива КП
Изменить размер текста:

Жители Эжвинского района Сыктывкара недоумевают, почему на Слободской площади в этом году не поставят традиционную елку, которая создавала новогоднее настроение для всех жителей микрорайона. В администрации успокоили: зато установят несколько небольших елок у сцены.

Эжвинцы хотят видеть большую елку на Слободской площади района, однако в этом году надеяться на это не приходится:

- В мэрии я задала вопрос, почему обделяют все микрорайоны, кроме Веждино. Мне ответили, что это не так, мол, всем поровну. Только я этого не замечаю! Мы как будто не горожане, а отбросы Эжвы, - написала в соцсетях возмущенная горожанка.

В администрации Эжвинского района ответили, что на Слободской площади будет не одна, а несколько небольших лесных елочек. Также в этом месте построят снежный лабиринт и поставят горку. Соответственно, поводов для беспокойства местных жителей нет: новогоднее настроение не пройдет мимо этого уголка района.

Кстати, новогодние ёлки и снежные городки в районе откроют уже на следующей неделе - 22 декабря. Театрализованные концертные программы пройдут в этот же день: в 11.00 в микрорайоне Строитель, в 16.00 - по улице Славы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работа кипит»: смотрим, как строят ледовый городок на Стефановской площади в Сыктывкаре

На Стефановской площади в столице Коми полным ходом идет строительство ледового городка. Скульпторы-художники уже вырезали из льда огромного медведя с повозкой, а также с десяток анималистических персонажей. Журналисты "Комсомолки" посмотрели, что готово на этот момент на главной площади республики, и принесли вам небольшой фоторепортаж (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево