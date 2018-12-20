2018-12-20T10:29:59+03:00
Общество

Сыктывкарские врачи впервые провели уникальную операцию на печени

Раньше, чтобы провести операцию такого уровня, пациентам приходилось уезжать в столичные клиники
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Минздрава по КомиФото Минздрава по Коми
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В Коми республиканской клинической больнице впервые в регионе провели уникальную операцию на печени по новой методике с использованием специального оборудования — ангиографа. Раньше, чтобы провести операцию такого уровня, пациентам нужно было уезжать в столичные клиники, сообщает Минздрав по Коми.

Двухчасовую операцию пациенту 65 лет с диагнозом гепатоцеллюлярный рак успешно провела опытная команда врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

- Гепатоцеллюлярный рак очень злокачественный. После установки диагноза пациенты живут с ним 2-3 месяца. Регулярная химиоэмболизация на фоне постоянного наблюдения позволяет продлить жизнь таким пациентам с хорошим качеством на несколько лет, - рассказал о новой врачебной практике заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Алексей Раевский.

Химиоэмболизация злокачественной опухоли печени – это внутрисосудистая операция, которая уменьшает время и объем хирургического вмешательства. Она позволяет доставить на длительный срок смесь химических препаратов, которые оказывают разрушающее действие на опухолевые клетки, непосредственно в очаг злокачественного новообразования. Хирургическое вмешательство проводится в рентгеноперационной под контролем ангиографического комплекса. Инструменты заводят в сосуды, которые кровоснабжают опухолевые очаги, через прокол в бедренной артерии, и вводят в них строго дозированную смесь химиопрепарата.

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