Сыктывкарские врачи впервые провели уникальную операцию на печени

В Коми республиканской клинической больнице впервые в регионе провели уникальную операцию на печени по новой методике с использованием специального оборудования — ангиографа. Раньше, чтобы провести операцию такого уровня, пациентам нужно было уезжать в столичные клиники, сообщает Минздрав по Коми.

Двухчасовую операцию пациенту 65 лет с диагнозом гепатоцеллюлярный рак успешно провела опытная команда врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

- Гепатоцеллюлярный рак очень злокачественный. После установки диагноза пациенты живут с ним 2-3 месяца. Регулярная химиоэмболизация на фоне постоянного наблюдения позволяет продлить жизнь таким пациентам с хорошим качеством на несколько лет, - рассказал о новой врачебной практике заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Алексей Раевский.

Химиоэмболизация злокачественной опухоли печени – это внутрисосудистая операция, которая уменьшает время и объем хирургического вмешательства. Она позволяет доставить на длительный срок смесь химических препаратов, которые оказывают разрушающее действие на опухолевые клетки, непосредственно в очаг злокачественного новообразования. Хирургическое вмешательство проводится в рентгеноперационной под контролем ангиографического комплекса. Инструменты заводят в сосуды, которые кровоснабжают опухолевые очаги, через прокол в бедренной артерии, и вводят в них строго дозированную смесь химиопрепарата.