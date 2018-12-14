Мегакреативная елка из блинов от штанги: любуемся на новую «шальную» новогоднюю красавицу

В нашем фотоконкурсе офисного творчества «Шальная елка» появилось новое фото: мегакреативная елка из блинов от штанги. О крутой новогодней красавице от тяжеловесов тренажерного зала рассказали ее авторы из ДЮСШ «Северная Олимпия».

- Изначально мы хотели одеть всю эту тяжеленную елочку на нашего тренера, но, к сожалению, у нас не хватило длины цепи. Затем мы хотели красиво сложить елочку прямо на тренере, но тоже не вышло: он застеснялся. В результате получилось то, что получилось, - рассказал один из авторов елки, специалист по связям с общественностью и рекламе «Северной Олимпии» Александр Тюкавкин.

Фото Александра Тюкавкина

А наш конкурс продолжается! Мы ждем фото самых оригинальных елочек из ваших офисов, которые могут быть сделаны из необычных и неподходящих, на первый взгляд, для этого материалов. Например, из банок, шин, шариков или книг. Фантазия не имеет границ!

Фото Александра Тюкавкина

Снимки с вашей шальной елкой из офиса, рассказом, как вы ее творили и названием компании присылайте в «Комсомолку» до 23 декабря:

- на почту kp@kpkomi.ru

- в сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомолке»

- или в Direct www.instagram.com/komsomolka_komi

24 декабря с 11:00 на сайте стартует народное голосование, которое продлится три дня.

Голосование за самую шальную офисную елку завершится 27 декабря в 10:00 часов и после этого будут объявлены победители.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными. Подробнее о питомнике и его собаках вы можете прочитать вот здесь.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!