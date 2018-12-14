Ключевые предприятия Коми – в зоне быстрого интернета

Почти 30 миллионов квадратных метров в Республике Коми в этом году дополнительно «заселили» гигабайтами и минутами. С начала года связисты усовершенствовали качество связи и скорость мобильного интернета на территории крупных промышленных предприятий региона.

Технические работы проводились в промышленных зонах, лесных делянках и объектах транспортировки природных ресурсов – в Сыктывкаре, Княжпогостком, Усть-Вымском и Эжвинском районах. Оценить более надежный прием сети смогли еще порядка 15 000 жителей Республики.

«Мы расширяем покрытие сети с учетом мобильных потребностей корпоративных клиентов. Объекты предприятий могут находиться вдали от населенных пунктов и трасс, но здесь также необходима надежная связь. В этом году «МегаФон» стал автором масштабной стройки в регионе. Теперь в зоне действия нашей сети проживает более 90% населения. Благодаря развитию инфраструктуры, нам стали доверять еще больше бизнес-клиентов – предприятия городов, районов и сел с населением от 500 человек», – говорит руководитель корпоративного бизнеса Сыктывкарского отделения «МегаФона» Александр Никитонов.

К началу зимы масштабная «телеком-перезагрузка» коснулась и сотрудников ООО «Плитный мир», чтобы обеспечить им широкополосный интернет инженеры настроили выделенный канал на скорости до 100 Мбит/с.

На первом этапе сотрудничества связисты портировали в сеть «МегаФон» сотрудников «Плитного мира». В рамках услуги переносимости мобильных номеров (MNP) 25 работников сохранили прежние мобильные номера других операторов, но предпочли качество в сети «МегаФон».

«В этом году интернет на территории нашего завода значительно ускорился, и главное – в онлайн-режиме стало работать намного комфортнее. Теперь мы сможем автоматизировать и оцифровать наши бизнес-процессы, а выгодные тарифы не только для сотрудников, но и их семей – станут хорошим бонусом для всего предприятия», – отметил генеральный директор ООО «Плитный мир» Андрей Семенов.