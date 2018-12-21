2018-12-21T17:18:31+03:00
Общество

Ростелеком в Коми сдал в эксплуатацию пункты весогабаритного контроля

Комплексы фотовидеофиксации работают без перерывов и ограничений: каждый день 24 часа в сутки
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Система весогабаритного контроля состоит из специальных датчиков массы, встроенных в дорожное покрытие, и лазерных детекторов, установленных на металлических опорах над автодорогой.Система весогабаритного контроля состоит из специальных датчиков массы, встроенных в дорожное покрытие, и лазерных детекторов, установленных на металлических опорах над автодорогой.
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18 декабря «Ростелеком» закончил строительство и передал в аренду государственному казенному учреждению Республики Коми «Дорожный контроль» шесть пунктов весогабаритного контроля.

Проект реализован без привлечения государственного бюджета. Компания инвестировала в него собственные средства на условиях аренды построенных сооружений на пять лет. После этого срока посты будут переданы в собственность республике.

Система весогабаритного контроля состоит из специальных датчиков массы, встроенных в дорожное покрытие, и лазерных детекторов, установленных на металлических опорах над автодорогой. Индикаторы необходимы для автоматического определения габаритов и массы транспортного средства. Помимо этого, система определяет осевые нагрузки, количество колес на оси, а также тип транспортного средства. Она также распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление их движения и наличие разрешения на провоз груза.

Система фотовидеофиксации распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление их движения и наличие разрешения на провоз груза.

Система фотовидеофиксации распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление их движения и наличие разрешения на провоз груза.

В случае превышения допустимых параметров и при отсутствии специального разрешения на них, система автоматически формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, установленные комплексы фотовидеофиксации способны выявлять транспорт, находящийся в розыске.

«Система работает без каких-либо перерывов и ограничений: каждый день 24 часа в сутки, – отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. – Такие проекты уже реализованы «Ростелекомом» и в других регионах: в Нижегородской, Саратовской, Свердловской областях и в Пермском крае. В нашей республике автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств установлены в ключевых местах региональных дорог – на подъездах к городам Сыктывкар, Ухта, Усинск и в Сысольском районе. Кстати, Усинск – это самая северная точка России, где действует такой автоматизированный пункт весогабаритного контроля».

«Важно не только ремонтировать дороги, но и сохранять то, что уже построено, – считает руководитель ГКУ РК «Дорожный контроль» Александр Казаков. – Система интеллектуального весогабаритного контроля позволит в перспективе снизить количество сверхнормативного транспорта, проезжающего без соответствующего разрешения, увеличить срок службы дорожного покрытия и искусственных сооружений, повысить уровень безопасности дорожного движения».

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