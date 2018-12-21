2018-12-21T15:03:44+03:00
Общество

В Усинске пройдет второй сезон школьной футбольной лиги

Победителей городского турнира ждет поездка в Москву на один из домашних матчей клуба «Спартак»
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Турнир, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», собрал более 120 юных игроков из школ города УсинскаТурнир, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», собрал более 120 юных игроков из школ города Усинска
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Сегодня на оргкомитете с участием представителей муниципальной администрации и ЛУКОЙЛ-Коми решили, что матчи «Усинской футбольной лиги» состоятся в феврале.

Первый сезон УФЛ завершился в начале этого года. Турнир, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», собрал более 120 юных игроков в мини-футбол из всех школ города Усинска, сел и деревень района. Для участников приобрели экипировку и инвентарь, игры проходили на специализированной площадке для мини-футбола. Для второго сезона уже закупили комплекты новой игровой формы.

Проект такого масштаба, связанный с этим видом спорта, в муниципалитете реализовали впервые.

Проект такого масштаба, связанный с этим видом спорта, в муниципалитете реализовали впервые.

Проект такого масштаба, связанный с этим видом спорта, в муниципалитете реализовали впервые. Турнир настолько впечатлил игроков и зрителей, что его решили сделать ежегодным.

В новом сезоне на групповой стадии 12 команд-участниц разобьют на две группы. В одной сыграют парни из школ города и поселка Парма, в другой – сельские ребята. Лучшие команды из групп определят победителя всего турнира на стадии плей-офф.

Главным призом турнира снова станет поездка команды-победительницы в Москву на один из домашних матчей футбольного клуба «Спартак». Этой весной в столице побывала команда городской средней школы №3.

Главным призом турнира снова станет поездка команды-победительницы в Москву на один из домашних матчей футбольного клуба «Спартак».

Главным призом турнира снова станет поездка команды-победительницы в Москву на один из домашних матчей футбольного клуба «Спартак».

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