В Усинске пройдет второй сезон школьной футбольной лиги

Сегодня на оргкомитете с участием представителей муниципальной администрации и ЛУКОЙЛ-Коми решили, что матчи «Усинской футбольной лиги» состоятся в феврале.

Первый сезон УФЛ завершился в начале этого года. Турнир, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», собрал более 120 юных игроков в мини-футбол из всех школ города Усинска, сел и деревень района. Для участников приобрели экипировку и инвентарь, игры проходили на специализированной площадке для мини-футбола. Для второго сезона уже закупили комплекты новой игровой формы.

Проект такого масштаба, связанный с этим видом спорта, в муниципалитете реализовали впервые.

Проект такого масштаба, связанный с этим видом спорта, в муниципалитете реализовали впервые. Турнир настолько впечатлил игроков и зрителей, что его решили сделать ежегодным.

В новом сезоне на групповой стадии 12 команд-участниц разобьют на две группы. В одной сыграют парни из школ города и поселка Парма, в другой – сельские ребята. Лучшие команды из групп определят победителя всего турнира на стадии плей-офф.

Главным призом турнира снова станет поездка команды-победительницы в Москву на один из домашних матчей футбольного клуба «Спартак». Этой весной в столице побывала команда городской средней школы №3.