2018-12-21T15:10:01+03:00
Общество

Из-за долгов за теплоэнергию у жителя Сыктывкара арестовали автомобиль BMW

Клиент не оплачивал счета за тепло с 2014 года и накопил более 76 тысяч рублей задолженности
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После описи имущества владелец арестованной иномарки внес 3 тыс. рублей в счет погашения долга и пообещал вскоре полностью рассчитаться.После описи имущества владелец арестованной иномарки внес 3 тыс. рублей в счет погашения долга и пообещал вскоре полностью рассчитаться.
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Специалисты АО «Коми энергосбытовая компания» и судебные приставы даже в предпраздничные дни продолжают активную работу по истребованию долгов за энергоресурсы.

Так, в Сыктывкаре в ходе очередного рейда правоохранители наложили арест на автомобиль марки BMW. Владелец накопил 76 тыс.рублей долга за теплоэнергию. Счета он не оплачивает с 2014 года. За электричество сыктывкарец должен более 9 тыс. рублей.

Сразу после описи имущества владелец арестованной иномарки внес 3 тыс. рублей в счет погашения долга, пообещав полностью рассчитаться в кратчайшие сроки. У неплательщика есть десять дней на то, чтобы погасить задолженность. В противном случае транспортное средство будет реализовано на аукционе.

Также в рамках рейда специалисты компании вручили четырем должникам уведомления об ограничении горячего водоснабжения. Прекратить подачу тепла в дома неплательщиков по закону и по техническим причинам невозможно, но ввести ограничение на подачу горячей воды – вполне реальная мера, применяемая ресурсоснабжающими организациями. У клиентов, получивших уведомление, есть десять дней, чтобы погасить долги или заключить соглашение о реструктуризации. В случае, если должник откажется допустить энергетиков в квартиру для проведения отключения, компания подаст иск на судебное взыскание задолженности.

На сегодняшний день общий долг населения республики за тепловую энергию составляет 2,7 млрд. рублей, за электроэнергию - 1,2 млрд. рублей.

АО «Коми энергосбытовая компания» напоминает, что в случае наличия задолженности к неплательщику могут быть применены и другие законные меры по ее взысканию. Среди них - лишение права на выезд за пределы РФ, запрет на регистрационные действия с недвижимостью и авто, отказ в получении кредита, безакцептное списание с зарплатных и пенсионных карт.

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