Как превратить фотографии в новогодний подарок: 5 идей, очевидных и не очень

Вы, конечно, знаете тот факт, что каждую минуту в мире люди делают в миллион раз больше снимков, чем за всю историю фотографии с начала XVIII века? Даже у тех, кто не занимается фотографией профессионально, наверняка скопились десятки гигабайт снимков на жестких дисках. Казалось, бы вот они счастливые моменты воспоминаний – под рукой, листай и возвращайся в прошлое. Но кто же специально заберется в неразобранные из путешествий или дачных посиделок архивы, чтобы найти нужные снимки? На такой случай есть несколько способов оживить и вернуть к реальности запрятанные в чертогах памяти компьютера или телефона самые счастливые фотографии.

Поставить в фоторамку

Плюсы: дорогие лица будут радовать вас даже в офисе

Минусы: занимает пространство на рабочем столе или требует особого оформления на стене

Подберите подходящую для вашего снимка рамку или коллаж из рамок, и подарок готов. Фото dizajnadvice.ruФото: из открытых источников

Люди веками заказывали художникам портреты, чтобы те запечатлели образы любимых заказчикам людей. Сейчас весь процесс упрощен до минимума. Вы можете сфотографировать всю семью на каком-нибудь торжестве или сделать собственный автопортрет, просто поставив фотокамеру на автоспуск или сказав смартфону «Снимай» (поищите, в большинстве гаджетов сейчас есть такая функция). А после этого принесите или отправьте снимок в фотосалон «Буммаркет» через группу в «ВКонтакте».

Вам нужно будет лишь указать один из стандартных размеров фотографии. А уже через несколько часов вы можете прийти в Сыктывкаре по адресу: ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора» в фотосалон «Буммаркет» и забрать свои снимки. Здесь же подбираете подходящую для вашего фотоснимка рамку или коллаж из рамок, и подарок готов. Можно дарить готовый семейный портрет бабушкам и дедушкам или преподнести свой фотопортрет любимому человеку.

Сделать календарь

Плюсы: Вы устраиваете из своих снимков мини-выставку на весь год

Минусы: Найдутся календари со снимками профессиональных фотографов, которые будут выглядеть круче ваших

Сделав календарь, считай вы устроили мини-выставку из своих снимков на весь годФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Если шансов пригласить друзей на вернисаж из собственных фоторабот у вас немного, а поделиться ими хочется, то календари - ваш вариант. Потратьте немного времени, чтобы отобрать снимки и распределить их по сезонам или соберите забавные снимки ваших детей. Вы можете проявить креатив и найти свой нестандартный способ классификации фотографий. А дальше от вас – минимум усилий.

Высылаете 12 или 13 снимков (один пойдет на обложку календаря) в фотосалон «БумМаркет». Здесь же выбираете любой из предложенных шаблонов – они выложены для примера в группе фотосалона в «ВКонтакте». По желанию, можно найти в Интернете другие варианты календарей или сверстать самостоятельно.

Небольшой перекидной календарь размером 14х21 см обойдется в 399 рублей. Размеры побольше - 23х30 см и 30х40 см - стоят 599 и 799 рублей соответственно.

На отбор снимков нет времени? Тогда самый легкий вариант: найдите один радующий вас снимок (с семьей, с забавным малышом и т.д.) и напечатайте из него календарь в виде плаката. Если ограничитесь размером 21х30 см, то плакат с вашим снимков выйдет в 69 рублей. Размахнетесь на 60х84 см, это обойдется вам в 419 рублей.

Забираете календари с вашими фото, тут же в «БумМаркете» их вам красиво упаковывают и вуаля – новогодний презент готов.

Создать картину, напечатав фото на холсте

Плюсы: выглядит как настоящая живописная картина

Минусы: увы, истинных ценителей искусства найдется немного

Просмотрели все фотоархивы и поняли, что один снимок точно претендует на шедевр. Печатайте его на холсте!Фото: из открытых источников

Просмотрели все фотоархивы и поняли, что один снимок точно претендует на шедевр. Не скромничайте, шедевр-шедевр. Поэтому вынимайте его из запасников вашего семейного музея и печатайте на… холсте. Такой снимок выглядит как настоящая картина – с фактурой ткани, с объемом, если сверху добавить мазки гелем или маслом для живописи, и стильным, если дополнить его рамкой. Его смело можно дарить друзьям, недавно справившим новоселье, или самым преданным поклонникам вашего творчества – родителям и бабушкам с дедушками.

Вы уже поняли: мы снова вам советуем отправляться за готовой картиной из вашей фотографии в «БумМаркет». Да, там есть образец, чтобы оценить готовый результат, и да, напечатают буквально за пару часов.

Распечатать постер

Плюсы: это модно и стильно

Минусы: не выглядит так, если фото из отпуска низкого качества и получились не очень

Постер - легкий способ сделать комнату или офис стильнымФото: из открытых источников

Еще лет 15-20 назад фанаты аккуратно вынимали постеры с заружебной звездой из серединки какого-нибудь журнала. Нынешнюю молодежь это может разве что позабавить. Тем более что напечатать любую картинку размером не то, что с журнальный постер, а с фотообои можно в пару кликов мышки. Сохраняете вау-портрет своей подруги, живописную панораму гор из путешествий или находите в Интернете эффектный плакат в стиле Энди Уорхола или Александра Родченко и отсылаете в «БумМаркет». Для печати постеров и фотообоев фотосалон использует специальную краску. Такие отпечатки хранятся долго, не выгорают на солнце и выигрывают у полиграфических изображений в чёткости и качестве цветокоррекции.

Пакуем, завязываем бантик и нестандартный новогодний подарок дожидается боя курантов.

Создать фотоальбом

Плюсы: подборку снимков приятно перелистать

Минусы: занимает место в шкафу в отличие от облачного хранилища

Даже если вам всего 20 лет, вы можете присвоить себе звание хранителя фамильной истории. Просто заведите семейный фотоальбомФото: из открытых источников

Даже если вам всего 20 лет, вы можете присвоить себе звание хранителя семейной истории. Вспомните, как в детстве вы любили листать фотоальбомы с черно-белыми снимками и возобновите эту фамильную традицию. Маму легко растрогать, если найти ваш детский снимок в костюме снежинки, а сейчас – спустя годы – сделать его ремейк. И пусть, листая фотоальбом с вашими снимками, она рассмеется, снова увидев свою взрослую дочь в узнаваемом образе снежинки.

А может стоит пригласить приехавших на новогодние каникулы гостей прогуляться по Сыктывкару? Тогда через пару часов вы сможете забрать в центре Сыктывкара из «БумМаркета» готовый фотоальбом со свежими снимками, где вы дурачитесь и позируете в карнавальных масках у елки на Стефановской площади.

Такой фотоальбом не затеряется в памяти телефона и смеяться, листая его, вы будете все вместе, а не сидя каждый перед своим компьютером.

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Фотосалон "БумМаркет":

Контакты: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; ТРЦ Аврора

Телефоны: 8-904-270-80-22; 55-80-22.

Группа "ВКонтакте": "БумМаркет"

Время работы: понедельник - суббота с 10 до 20, воскресенье с 11 до 19 часов.