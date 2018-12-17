Между Ольгой Сосновской и Владимиром Юрковским кипели корсиканские страсти

В приме театра оперы и балета Ольге Сосновской удивительным образом сочетаются талант, неувядающая красота, жизнелюбие, женственность и шарм. Обладательница сопрано красившейшего тембра и актриса особого дарования, она стала одним из символов сыктывкарского театра. Говорим - Сосновская, подразумеваем - театр оперы и балета Республики Коми. И хотя в ее послужной список входят несколько десятков зарубежных театральных площадок, Ольга Сосновская была и остается верна родной сцене. Вчера в театре столицы Коми прошел ее бенефис в честь 30-летия творческой деятельности. Ведущая солистка театральной труппы вместе с супругом Владимиром Юрковским исполнили главные партии в оперетте "Жозефина и Наполеон".

Ольга Сосновская была и остается верна родной сцене. Фото: www.komiopera.ru

Супруги раскрыли сюжет далекий от семейной идилии. Действие оперетты разворачивается в унылых декорациях старинного поместья на острове святой Елены, куда был сослан Наполеон Бонапарт. В изгнании опальный император пал духом, его окружают нищета, сырость, холод, голод и болезни. Лучиком света в жизни Наполеона становится женщина по имени Жозефина. Она тайком прокралась в его комнату, чтобы вытребовать деньги за своего мужа, героя Аустерлицкого сражения, погибшего в битве при Ватерлоо. Знакомство быстро переросло в спор, во время которого выяснилось, что незнакомка является уроженской Корсики, как и Наполеон. Это их сближает. Земляки быстро сдружились, а под конец оперетты дружба переросла в нечто большее. По ходу развития сюжета Жозефина установила собственные порядки в доме опального императора, а со временем и вернула Наполеону веру в себя, помогла ему обрести счастье и любовь к жизни.

Лирическая оперетта наполнена яркими диалогами, музыкой и танцами, комическими ситуациями и остротами, которые вызывали смех в зале. Спектакль смотрелся на одном дыхании, подарил много радости и настроил зрителей на позитив благодаря блистательному актерскому составу: вместе с Ольгой Сосновской и Владимиром Юрковским на сцену вышли любимцы сыктывкарской публики Геннадий Муралев, Анатолий Измалков и Геннадий Гуляев.

В Ольге Сосновской удивительным образом сочетаются талант, неувядающая красота, жизнелюбие, женственность и шарм. Фото: www.komiopera.ru

После завершения спектакля зал стоя аплодировал артистам, и, конечно, в этот вечер прозвучало много теплых слов в адрес Ольги Сосновской. Слова благодарности за преданность своему делу и высокий профессионализм сказал министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов, поздравления от парламента Коми прозвучали из уст вице-спикера Госсовета РК Валентины Жиделевой, архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский Питирим вручил ей медаль Стефана Пермского.