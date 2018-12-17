В бывшем сыктывкарском роддоме откроют офис «Мои документы»

В историческом здании на улице Бабушкина, в котором долгие годы находился роддом, откроют офис «Мои документы».

Аукцион по подбору подрядчика, который займется разработкой проекта ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая уездная земская больница», опубликован на сайте госзакупок. Здание бывшего роддома было построено сто лет назад - в 1910-1916 годах.

Подрядчик должен завершить работы по подготовке проекта уже к 1 апреля следующего года. В реконструированных помещениях откроется еще один офис многофункционального центра «Мои документы». Цена проектных работ - 2,1 млн рублей.

Справка

В начале XX века в Усть-Сысольске (ныне г. Сыктывкара) было единственное медицинское учреждение —земская больница, размещавшаяся в арендуемом здании. Это заведение не удовлетворяло нуждам возросшего населения города, и 2 сентября 1907 года Усть-Сысольское земство приняло постановление «Об устройстве при Усть-Сысольской городской больнице каменного здания». 22 сентября была создана строительная комиссия, куда вошли городской голова — А. Е. Суханов, представитель от казны —Ф. А. Лобурцев и гласный — С. В. Попов. Проект и смета на строительство «каменного корпуса для хирургического отделения больницы и амбулатории» были составлены в 1908 году техником-строителем Е. Г. Сорокиным по плану, предложенным земским врачом Шмелевым. Сметная стоимость составила 41163 рубля 48 копеек.

В сезон 1911 года подрядчик Потапов производит кладку стен. Здание было возведено под кровлю. Кровельные работы выполнял B. C. Оплеснин. В 1912 году здание доведено постройкой почти до концаза исключением части штукатурки, крылец, тамбуров, некоторых окон и дверей, малярных и прочих мелких работ. Из Москвы выписано печное и вентиляционное оборудование. Но в 1913 году строительство было приостановлено, так как в стенах операционной комнаты и в штукатурке потолков появились трещины. Для выяснения причин была создана комиссия под руководством вологодского архитектора Остроумова и земского инженера Порывкина. В 1913 году работы были возобновлены. По заключению комиссии была произведена перекладка треснувших стен, перестроены стропила и перекрыта кровля. В 1914 году, в связис началом мировой войны и мобилизацией мастеров и исполнителей работ строительство было заморожено и только в сезон 1916 года все строительные и отделочные работы удалось завершить. Осенью того же года в здании разместилась земская больница.

5 января 1922 года по решению коллегии Облздрава в здании открывается областная больница на 40 коекс четырьмя отделениями: хирургическим, терапевтическим, неврологическим и гинекологическим. С осени1938 г. по осень 1997г. в здании размещался Родильный дом. В 1951 г. по проекту архитектора Ф. А. Тентюковой здание было надстроено вторым этажом.