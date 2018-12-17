"Предприниматели сами идут на сделку с чиновниками, чтобы получить выгодный госзаказ", - прокурор Сергей Бажутов

Прокурор Коми Сергей Бажутов провел открытый форум, посвященный защите прав и законных интересов бизнеса. В обсуждении острых тем приняли участие сотрудники региональной прокуратуры, а также сыктывкарские предприниматели.

Глава надзорного ведомства, выступая перед участниками форума, заострил внимание на коррупциогенности государственных и муниципальных закупок.

- К сожалению, этому способствуют сами предприниматели, которые идут на сговор с чиновниками и обеспечивают победу в электронных аукционах с помощью откатов. Размер взятки обычно закладывается в цену лота, - констатировал Сергей Бажутов.

Прокурор отметил, что в этом году было возбуждено 33 уголовных дела, связанных с подкупом в сфере государственного и муниципального заказа. Общая сумма выявленных взяток превысила 43 миллиона рублей.

- Мерами уголовно-правового характера мы фактически защищаем добросовестный бизнес от нечистоплотного сговора, в результате которого к закупкам допускаются только коммерсанты, использующие административный ресурс. В результате сфера закупок должна стать более прозрачной и конкурентной, - резюмировал руководитель надзорного ведомства.

В то же самое время, велик процент уголовных дел, поводом для которых послужило воспрепятствование предпринимательской деятельности. В течение года к уголовной ответственности по данной статье было привлечено 3 муниципальных чиновника. Так, в марте в Ухте был осужден экс-руководитель администрации города Александр Бусырев.

- Бывший мэр давал указания подчиненным отказать местному сельхозпредприятию в продлении семи договоров на право размещения и эксплуатацию уличных киосков. В уличных павильонах предприниматель продавал своб продукцию, а градоначальник потребовал их демонтировать. При этом чиновнику было известно, что законных оснований для отказа отсутствуют, - подчеркнул Сергей Бажутов.

Следующий случай вопиющего чиновничьего произвола произошел в Сосногорске. В конце 2016 года вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении первого заместителя мэра Сосногорского района Александра Мартына. Чиновник отказывался принимать у коммерческой организации работы, выполненные по муниципальному контракту. Господин Мартына выдвинул предпринимателю ультиматум: чтобы получить деньги за госзаказ надо приобрести запчасти для служебного транспорта. В этой связи организация была вынуждена занимать деньги для выплаты заработной платы своим работникам и оплаты текущих платежей.

Сейчас к уголовной ответственности привлекается чиновник администрации Вуктыла. Он требовал у предпринимателя "благотворительные взносы" в обмен на возможность организовать ярмарки.