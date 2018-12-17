В Сыктывкаре появилась трехметровая новогодняя открытка

Сегодня в Сыктывкаре рядом с мэрией открыли ещё один праздничный арт-объект. Трехметровая «Новогодняя открытка» поставила точку в подготовке города к последнему празднику года. Теперь сыктывкарцы смогут делать снимки на память в специальной фотозоне.

На открытие пришли представители "Единой России"Фото: Дарья ЮДИНА

Установке новогодней селфи-рамки поспособствовало коми отделение партии «Единая Россия». Поэтому на официальное открытие пришли все руководители местного отделения партии во главе вице-премьером правительства республики Натальей Михальченковой. Представители партии первыми оценили новую селфи-зону и сфотографировались все вместе.

"Единороссы" сделали первое совместное фотоФото: Дарья ЮДИНА

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг заявил, что установка новой фотозоны стала завершающим штрихом в праздничном преображении города:

- Администрация в этом году решила «охватить» новогодней иллюминацией как можно больше улиц Сыктывкара. В городе уже появился пятиметровый шар. Праздничная иллюминация «дошла» не только до Коммунистической и Интернациональной улицы, но и до Советской улицы. Также сквер рядом со Стефановской площадью украсили световые новогодние венки.

Владимир Рунг рассказал, какие праздничные изменения произошли в этом году в городеФото: Дарья ЮДИНА

Владимир Рунг отметил, что на данный момент пополнять число новогодних арт-объектов мэрия не планирует: сейчас главное — довести до ума посвежевший ледовый городок.