Срубили не ту елочку под самый корешок?

Жителям поселка Набережный в Печорском район испортили настроение в преддверии Нового года. В зеленой зоне поселка срубили ель высотой 6 метров. Теперь высокая и пушистая красавица служит праздничным украшением для жителей соседнего поселка Кожва из того же Печорского района.

Со своей проблемой жители Набережного обратились в администрацию Кожвы, чтобы там разъяснили ситуацию. Де-юре и де-факто муниципальные чиновники действовали незаконно - во всяком случае, так считают жители Набережного.

"Мы возмущены варварскими действиями рабочих, которые срубили дерево, расположенное в зеленой зоне, - пояснила жительница поселка Набережный Татьяна Мишина в письме в редакцию. - Эти деревья мы с друзьями посадили возле школы 50 лет назад. Мы высадили деревья и ухаживали за ними. Эти деревья - память и гордость жителей поселка".

Руководитель администрации поселка Кожва Татьяна Дячук считает, что дерево в Набережном следовало вырубить:

- Хочу внести ясность по поводу срубленной ели в Набережном. Дело в том, что дерево росло вблизи опоры ЛЭП, ель не доставала буквально двух метров до ближайшего провода с высоким напряжением, - разъяснила Татьяна Дячук.

Как уточнила руководитель поселковой администрации, она может подтвердить законность своих действий.

- Территорию вокруг опоры ЛЭП необходимо очистить от деревьев - таковы требования безопасности. Там еще находятся 11 березок, которые тоже требуют вырубки, - заявила Татьяна Дячук.

Возможно, это будет одна из последних елей, срубленных в районе. Мэрия уже взяла курс на экологичность и заменит рубку пересадкой деревьев.Фото: "КП" Архив

По словам Татьяны Дячук, общественники и активные граждане поселка Кожва в будущем предлагают не рубить ели к Новому году, а пересаживать их на новое место.

- В этом году нам не удалось пересадить новогоднюю ель. Но на следующий Новый год жители Кожвы будут водить праздничные хороводы вокруг пересаженной елочки. В этом году елочки срубили для ледовых городков в поселках Кожва и Соколово, - говорит руководитель поселковой администрации Кожвы.