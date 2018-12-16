В Сыктывкаре судили экс-священника, который избил соседку

Сыктывкарский суд признал виновным бывшего настоятеля храма с. Помоздино Усть-Куломского района в том, что он избил соседку по лестничной клетке. Теперь отцу Дмитрию (Матвееву) предстоит заплатить 45 тысяч рублей.

Летом прошлого года его соседка пошла выбрасывать мусор. Во дворе оказался Матвеев. Он проходил мимо соседки и толкнул ее. Женщина потеряла равновесие, упала на асфальт. Бывший священник пригрозил ей и ушел.

Этот инцидент видели несколько человек. Пенсионерка обратилась в больницу, где медики зафиксировали, что ей был причен урон здоровью. Затем женщина написала заявление в полицию. Собранные материалы передали в суд. Там дали показания пятеро жильцов дома. Они вместе со своей соседкой описывали внешний вид Матвеева в тот день и как он одевается в повседневности.

В суде выяснилось, что Матвеев в 1989 году уже привлекался к уголовной ответственности по статье «надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронений».

Как передает БНК, суд признал виновным бывшего настоятеля в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Кроме того, экс-священник должен выплатить компенсацию за моральный вред в 30 тысяч рублей.