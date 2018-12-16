2018-12-16T15:00:36+03:00
Общество

В Сыктывкаре судили экс-священника, который избил соседку

Ранее его судили за осквернение могил
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Бывший настоятель должен выплатить 45 тысяч рублейБывший настоятель должен выплатить 45 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Сыктывкарский суд признал бывшего настоятеля храма с. Помоздино Усть-Куломского района в том, что он избил соседку по лестничной клетке. Теперь отцу Дмитрию (Матвееву) предстоит заплатить 45 тысяч рублей.

Летом прошлого года его соседка пошла выбрасывать мусор. Во дворе оказался Матвеев. Он проходил мимо соседки и толкнул ее. Женщина потеряла равновесие, упала на асфальт. Экс-служитель высказал угрозу и ушел.

Этот инцидент видели несколько человек. Пенсионерка обратилась в больницу, где ей зафиксировали урон здоровью. Затем женщина написала заявление в полицию. Собранные материалы передали в суд. Там дали показания пятеро жильцов дома. Они вместе со своей соседкой описывали внешний вид Матвеева в тот день, и как он одевается в повседневности.

В суде выяснилось, что Матвеев в 1989 году привлекался к уголовной ответственности по статье «надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронений».

Как передает БНК, суд признал виновным бывшего настоятеля в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Кроме того, экс-священник должен выплатить компенсацию за моральный вред в 30 тысяч рублей.

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