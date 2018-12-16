2018-12-17T09:42:07+03:00
Общество

В Сыктывкаре судили экс-священника, который избил соседку

Ранее его судили за осквернение могил
Поделиться:
Бывший настоятель должен выплатить 45 тысяч рублейБывший настоятель должен выплатить 45 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сыктывкарский суд признал виновным бывшего настоятеля храма с. Помоздино Усть-Куломского района в том, что он избил соседку по лестничной клетке. Теперь отцу Дмитрию (Матвееву) предстоит заплатить 45 тысяч рублей.

Летом прошлого года его соседка пошла выбрасывать мусор. Во дворе оказался Матвеев. Он проходил мимо соседки и толкнул ее. Женщина потеряла равновесие, упала на асфальт. Бывший священник пригрозил ей и ушел.

Этот инцидент видели несколько человек. Пенсионерка обратилась в больницу, где медики зафиксировали, что ей был причен урон здоровью. Затем женщина написала заявление в полицию. Собранные материалы передали в суд. Там дали показания пятеро жильцов дома. Они вместе со своей соседкой описывали внешний вид Матвеева в тот день и как он одевается в повседневности.

В суде выяснилось, что Матвеев в 1989 году уже привлекался к уголовной ответственности по статье «надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронений».

Как передает БНК, суд признал виновным бывшего настоятеля в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Кроме того, экс-священник должен выплатить компенсацию за моральный вред в 30 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево