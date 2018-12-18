Три счастливых дня: в Сыктывкаре можно будет купить фейерверки за половину цены

До 31 декабря осталось меньше двух недель, и вот вы уже погрузились в эту приятную предновогоднюю суету. Но в какой-то момент стало ясно, что продукты на стол закуплены, подарки выбраны и даже заказанный Дед Мороз для детей вот-вот постучится в дом. Как же еще порадовать себя и близких в этот светлый праздник? Фейерверки! Разноцветные, яркие и громкие.

Эх, но ведь большая часть семейного бюджета уже потрачена, а так хочется, как в детстве, зажечь бенгальские огни, и запустить в небо несколько ракет. Выход есть! Специально в честь Нового года компания «ПироКОМ» дарит сыктывкарцам акцию «Три счастливых дня».

«ПироКОМ» привозит в Коми пиротехнику лучших торговых марокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

С 21 по 23 декабря вся продукция в сети магазинов будет продаваться с 50% скидкой. И вам лучше заранее подумать, что именно вы хотите купить, потому что ассортимент вскружит вам голову. Специально для жителей столицы республики «ПироКОМ» привозит в Коми пиротехнику лучших торговых марок: «Большой праздник», «Салюты России», «Русская Пиротехника», «Русский фейерверк», «ТСЗ» и «Русские огни».

Любимые многими "Корсары"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Опытный знаток пиротехники и тот, кто впервые решил запустить фейерверк, обязательно найдет что-нибудь по душе. Правда, не совершеннолетним придется прийти в магазин с товарищами постарше, так как компания соблюдает правила продажи пиротехники бытового назначения. Диапазон цен также устроит покупателей с разными запросами: можно экономно купить несколько пачек бенгальских огней за 40 рублей, а можно вложиться в батарею салютов за 60 тысяч. Все зависит от Ваших аппетитов.

Какой же Новый год без бенгальских огней?Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Но не стоит забывать и о безопасности. Компания «ПироКОМ» представляет на рынке продукцию трех классов опасности. Первый – это всем известные хлопушки и домовые фонтанчики. Их, конечно, можно поджигать в помещении, но нужно помнить, что радиус опасности таких изделий составляет 0,5 метров.

Пневмохлапушку даже не нужно поджигатьФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ко второму классу опасности относятся петарды, которые по замечаниям продавцов, чаще покупают мужчины, и фонтаны – это обычно выбор дам. После запуска к ним нельзя приближаться ближе, чем на 5 метров. Самые эффектные и запоминающиеся - римские свечи, ракеты и батареи салютов – их специалисты приравнивают к третьему классу опасности. От них нужно держаться на расстоянии в 30 метров. Также в зоне запуска не должны находиться машины, деревья, дома.

Запомнив эти простые правила, вы весело и спокойно проведет все новогодние праздники.

Адреса магазинов компании «ПироКОМ» в Сыктывкаре: