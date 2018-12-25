2018-12-25T10:23:34+03:00
Общество

Чемпионат по бенди, забастовки работников автобусов, задержание гендиректора САТП №1

Топ-3 запомнившихся событий уходящего года для Сыктывкара
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Сыктывкарские кондукторы потребовали выполнения своих трудовых прав.Сыктывкарские кондукторы потребовали выполнения своих трудовых прав.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Новый год не за горами, до всеми любимого праздника осталось буквально шесть дней. И "КП в Коми" продолжает подводить итоги уходящего года. Ранее "Комсомолка" публиковала списки топовых событий Ухты, Воркуты, Печоры, Усинска и Инты, а сегодня подошла очередь Сыктывкара. Итак, представляем топ-3 ярчайших событий, которые прославили столицу республики на всю страну.

Трус не играет в хоккей

Столица Коми получила право провести чемпионат мира по бенди среди юниоров. Турнир пройдет в 2021 году и будет приурочен к 100-летию республики. Площадкой чемпионата станет Республиканский стадион. Под эти цели спортивную арену реконструируют: над стадионом оборудуют крышу.

В 2021 году Сыктывкар примет чемпионат мира по бенди среди юниоров. Фото: www.ourreg.ru

В 2021 году Сыктывкар примет чемпионат мира по бенди среди юниоров. Фото: www.ourreg.ru

Остановка по требованию

Кондукторы и водители-частники провели акции протеста. Кондукторы требовали официальное трудоустройство, повысить зарплаты и не поднимать план по продажам билетов и числу рейсов. А владельцы частных автобусов инициировали стачку, чтобы добиться их перевода из статуса субподрядчиков. Согласно изменениям федерального законодательства, субподряд оказался вне закона. Руководство города пошло на уступки водителей и заключило прямой договор с товариществом индивидуальных перевозчиков.

Водители-частники провели большую стачку и убедили мэрию заключить договор о сотрудничестве Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Водители-частники провели большую стачку и убедили мэрию заключить договор о сотрудничествеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рукавишников - на скамье подсудимых

Гендиректор «САТП №1» Александр Рукавишников был задержан по подозрению в коммерческом подкупе. По данным следствия, руководитель автотранспортного предприятия в период с декабря 2016 года по август 2018 года получал от индивидуального предпринимателя, через двух посредников, денежные вознаграждения. В обмен на взятку Рукавшиников способствовал заключению подрядных договоров на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию транспорта. За указанный период подозреваемым было получено около 6 млн рублей.

Александр Рукавишников подозревается в коммерческом подкупе. Фото: www.komi-nao.ru

Александр Рукавишников подозревается в коммерческом подкупе. Фото: www.komi-nao.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
Первые жертвы мороза: в столице Коми пострадали дети и взрослый
По факту исчезновения усинки Эльвиры Шах возбудили уголовное дело
В сыктывкарских автобусах появится свободный Интернет
В Ухте воспитанник детдома сбежал из приюта
Синоптики Коми рассказали, какую погоду ждать в последнюю неделю декабря
В Сыктывкаре полицейские стреляли по «Газели» с пьяным водителем
В Ижемском районе разбился водитель снегохода
На пожаре в Сыктывкаре спасли девять человек
В Воркуте несколько дней будут бороться с последствиями пурги
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
Сыктывкарский фотограф стала призером международного конкурса
В Воркуте утвердили городской бюджет на 2019 год
Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов
ФАС отправила в черный список поставщиков 32 компании из Коми
Ещё одного ребенка в Ижемском районе сбила повозка с лошадью
В Ухте пропала 15-летняя девочка
Какая погода ждет жителей Коми на предновогодней неделе?
Вечером в Воркуте откроют часть дорог
В преддверии Нового года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету весь поселок Ыргеншар
Под Печорой в результате нефтеразлива в лес вылилось 9 тысяч литров нефти