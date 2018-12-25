Чемпионат по бенди, забастовки работников автобусов, задержание гендиректора САТП №1

Новый год не за горами, до всеми любимого праздника осталось буквально шесть дней. И "КП в Коми" продолжает подводить итоги уходящего года. Ранее "Комсомолка" публиковала списки топовых событий Ухты, Воркуты, Печоры, Усинска и Инты, а сегодня подошла очередь Сыктывкара. Итак, представляем топ-3 ярчайших событий, которые прославили столицу республики на всю страну.

Трус не играет в хоккей

Столица Коми получила право провести чемпионат мира по бенди среди юниоров. Турнир пройдет в 2021 году и будет приурочен к 100-летию республики. Площадкой чемпионата станет Республиканский стадион. Под эти цели спортивную арену реконструируют: над стадионом оборудуют крышу.

В 2021 году Сыктывкар примет чемпионат мира по бенди среди юниоров. Фото: www.ourreg.ru

Остановка по требованию

Кондукторы и водители-частники провели акции протеста. Кондукторы требовали официальное трудоустройство, повысить зарплаты и не поднимать план по продажам билетов и числу рейсов. А владельцы частных автобусов инициировали стачку, чтобы добиться их перевода из статуса субподрядчиков. Согласно изменениям федерального законодательства, субподряд оказался вне закона. Руководство города пошло на уступки водителей и заключило прямой договор с товариществом индивидуальных перевозчиков.

Водители-частники провели большую стачку и убедили мэрию заключить договор о сотрудничествеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рукавишников - на скамье подсудимых

Гендиректор «САТП №1» Александр Рукавишников был задержан по подозрению в коммерческом подкупе. По данным следствия, руководитель автотранспортного предприятия в период с декабря 2016 года по август 2018 года получал от индивидуального предпринимателя, через двух посредников, денежные вознаграждения. В обмен на взятку Рукавшиников способствовал заключению подрядных договоров на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию транспорта. За указанный период подозреваемым было получено около 6 млн рублей.