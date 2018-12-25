Глава Коми опроверг слухи о ввозе в республику мусора из Московской области

Сегодня в прямом эфире телепередачи "Открытый разговор" на канале "Юрган" глава Коми Сергей Гапликов развеял слухи по поводу "планов" правительства нашей республики по организации полигона под мусор из Московской области.

- Говорят, что изначально именно правительство Коми выдвинуло предложение об обустройстве свалки для московских отходов. Но руководство Архангельской области перехватило инициативу, - пересказал информацию, гуляющую в народе и по социальным сетям, ведущий передачи.

- Во-первых, это только слухи и домыслы, ничего общего с реальностью они не имеют. Мы никогда об этом не заявляли, нам бы разобраться со своим мусором - у нас его достаточно, - заявил Сергей Гапликов.

Сергей Гапликов пообещал, что мусор из Московской области никогда не привезут в Коми. Фото: скрин видео сайта www.юрган.рф

Глава заострил внимание на том факте, что сейчас в республике появилась структура, ответственная за обращениями с твердыми бытовыми отходами - это ООО "Ухтажилфонд", которое на конкурсной основе было выбрано региональным оператором по вывозу и утилизации мусора. Так называемая мусорная реформа в Коми стартовала уже с 1 ноября, то есть на два месяца раньше, чем в большинстве регионов страны. Сергей Гапликов объяснил телезрителям причины спешки.

- Нам необходимо было отработать всю схему обращения мусора, а также оценить отдельные нюансы, связанные с расчетом тарифа, - пояснил руководитель региона.

Тариф устанавливался расчетным путем и является экономически обоснованным.

- Примерно 80 процентов тарифа составляют транспортные расходы. Раньше никому не надо было далеко вывозить мусор, поэтому у нас образовалось 350 несанкционированных свалок. А сейчас в Коми действуют только 10 мусорных полигонов, отвечающих всем законодательным требованиям, - объяснил глава.

К примеру, мусор придется вести из Усть-Цильмы на полигон под Ухтой - протяженность пути составит 500 километров.

Напомним, изначально тариф на вывоз мусора составлял 165 рублей на одного человека в городской квартире и 72, 08 рублей - для домов с печным отоплением. Затем плата за мусор была снижена на 30 процентов для горожан до 115,5 рублей, а для селян - до 50,73 рублей. Все меры соцподдержки распространяются и на плату на вывоз мусора.