2018-12-19T12:25:30+03:00
Общество

Дешево и экологично: в мэрии Ухты объяснили использование реагентов для посыпки дорог города

Сами ухтинские автомобилисты считают, что именно реагенты портят их автомобили и становятся причиной аварий
Ольга СОЛОВЕЙ
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Сами ухтинские автомобилисты считают, что именно реагенты портят их автомобили и становятся причиной аварийСами ухтинские автомобилисты считают, что именно реагенты портят их автомобили и становятся причиной аварийФото: Архив "КП"
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В начале декабря жители Ухты выступили с призывом не посыпать дороги города солью. Свою петицию они разместили на сайте «Российской общественной инициативы». Горожане просят не использовать песчано-соляные и другие подобные смеси и реагенты для обработки улиц зимой. Во-первых, из-за смеси фары, номерные знаки, боковые стекла и зеркала заднего вида заливаются грязью. Во-вторых, образовавшаяся под колесами жижа ухудшает управляемость машиной. В-третьих, наносится вред окружающей среде, государственному и личному имуществу.

Если инициатива наберет необходимое количество голосов, то она автоматически отправится на обсуждение общественной комиссии Республики Коми, в которую входят депутаты, члены общественных палат и представители общественных объединений. В течение двух месяцев они должны будут подготовить экспертное заключение.

В администрации Ухты «Комсомолке» подтвердили, что для предотвращения снежного наката, во время снегопада дороги в городе посыпаются именно песчано-соляной смесью. Делается это в несколько этапов: выдержка, обработка свежевыпавшего снега противогололедным материалом , интервал, очистка покрытия от снега. В качестве добавки используется концентрат минеральный «Галит» (соль техническая), химический состав которого представляет хлористый натрий с примесями илистых частиц. Основное назначение минерала - борьба с ледяным панцирем. Выбор именно такого материала объяснили несколькими причинами: он дешевый легкий, универсальный, сохраняет свои качества при низкой температуре, экологически безопасный.

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