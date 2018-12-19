2018-12-19T12:58:15+03:00
Общество

Дерево как символ свободы. Жители сыктывкарской Орбиты установили новогоднюю елку на спорном участке

Своей инициативой сыктывкарцы пытаются отстоять это место, чтобы разбить на нем зеленый сквер
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Орбита за комфортный Сыктывкар»Фото «Орбита за комфортный Сыктывкар»
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Жители сыктывкарской Орбиты второй год подряд устанавливают новогоднюю ель на участке, который они хотят отвоевать от строительства парковки. Это полностью народная инициатива подчеркивает пожелания горожан: «Елке быть, а застройке — нет».

17 декабря сыктывкарцы принесли из леса новогоднюю красавицу, установили ее на пересечении улиц Тентюковская - Петрозаводская и украсили елку мишурой. Много лет подряд на этом месте стояла «официальная» ель жителей Орбиты, пока два года назад участок не огородили высоким забором. За ним некоторое время велось строительство парковки. Сейчас возведение объекта приостановлено из-за судебных тяжб.

Жители Орбиты уверены, если они не остановят застройщика — компанию «Ассорти Плюс», то на спорном участке появится очередное многоэтажное здание. Сыктывкарцы же мечтают разбить на «участке раздора» сквер для отдыха горожан. Чтобы воплотить желание в жизнь, они уже два года отстаивают свои права в судах Коми и за ее пределами. По мысли горожан, новогодняя елка — это еще один способ сказать, что борьба еще не проиграна.

Фото «Орбита за комфортный Сыктывкар»

Фото «Орбита за комфортный Сыктывкар»

Фото «Орбита за комфортный Сыктывкар»

Фото «Орбита за комфортный Сыктывкар»

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