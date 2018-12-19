5 способов, которые помогли прославиться простым жителям Коми в 2018 году

Среди жителей Коми немало талантливых, уникальных и неравнодушных. Именно поэтому имена наших земляков не единожды звучали с экранов телевизоров России и украшали полосы федеральных газет. "Комсомолка" проанализировала, что помогло простым жителям Коми погреметь на всю страну. Представляем вашему вниманию топ-5 способов, как стать знаменитым.

1. Пройти кастинг на телешоу

Так поступила сыктывкарка Валерия Матвеева. Девушка не побоялась десятков конкурентов на кастинге мегапопулярного проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница» и успешно прошла в проект. Продюсеров подкупила харизма и открытость жительницы Коми, которая заявила - «ради проекта я готова на все». Правда, она продержалась на шоу совсем недолго: появилась в шестой серии проекта, а попрощалась со всеми в девятой серии, потому что куратор проекта решила - "девушка закрылась в своей раковине".

Валерия Матвеева.Фотографии новой участники шоу Пацанки 3 сезон Валерии Матвеевой.

Несмотря на неудачу и возвращение в родной Сыктывкар, популярность Валерии Матвеевой не угасла. Девушка ездит по стране и встречается с фанатами. Ее страница в Instagram ломится от количества подписчиков. Девушка даже успела принять участие в турнире по смешанным единоборствам серии Parma Fights в Сыктывкаре.

2. Снять пародию на известный ролик

Учителя школы №18 во главе с директором Ольгой Мартаковой, решившие снять пародию на клип Киркорова «Цвет настроения синий» в подарок выпускникам 2018 года, даже не предполагали, что это принесет им всероссийскую славу. Однако их ролик за считанные дни стал вирусным. О смелом и незашоренном условностями директоре сыктывкарской школе написали ведущие СМИ страны. Да что там, сам Андрей Малахов пригласил директора - блогершу Олю Ко - на свое шоу «Прямой эфир».

Обзор на популярные видео YouTube-2018 Блог Оли Ко.Специально для выпускников школы №18 г. Сыктывкар, го!

Однако местные чиновники от образования в Коми не преминули негативно оценить поступок руководителя учебного заведения. «На директора школы всегда возлагается роль лидера, способного воздействовать на умы и сердца ребят. Завладеть вниманием, удивить, иногда обескуражить - и вот подросток заинтересован в вас. Возможно, эпатаж предоставляет такие возможности. Главное здесь - чувство меры и понимания той идеи, которая должна воплотиться благодаря эпатажному поведению. К сожалению, я не увидела в этом ролике ни того, ни другого», - отметила начальник управления образования Сыктывкара Ольга Бригида.

3. Превратить хобби в работу

24-летний воркутинец Евсей Ковалев в конце 2017 года решил выяснить, можно ли объехать весь мир с пустым кошельком, и отправился автостопом по планете. Видеодневник приключения юноша выкладывал на «Ютубе», что и принесло Ковалеву первую популярность. Весной 2018 года эксперимент пришлось прервать. У Евсея обнаружили доброкачественную опухоль.

№578 Евсей Ковалев/Орёл и Решка. КАСТИНГ/2018.Орёл и Решка ищет ведущих для новых проектов. Ставь лайк этому видео, если тебе понравился претендент! #орелирешка

О кастинге на место ведущего программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница» Ковалев узнал в заключительный день отбора. Анкету участника он отправил за минуту до полуночи и не рассчитывал победить. Но обошел всех конкурентов. Теперь воркутинец на пару с популярной ведущей Анастасией Иевлеевой путешествует по миру и живет в свое удовольствие. А в суровом заполярном городе, где вырос Евсей, путешественника любят и ждут в гости.

4. Не проходить мимо беды

Теплый летний вечер августа не предвещал беды для 18-летнего сыктывкарца Яна Касперавичуса. Он гулял по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге и думал о вузе, в который только что поступил, когда услышал женский крик. Сыктывкарец увидел мужчину с распахнутой рубашкой, блеснувший нож в руке и горожанку, которая молила о помощи. Ян не раздумывая ринулся на помощь.

Санкт-Петербург. Поножовщина на Невском проспекте..18-летний студент заступился за женщину, которую избивал муж. Мужчине это не понравилось, он достал нож и ударил им парня.

«Я нанес удар, хотел взять агрессора на захват, пока не приехали сотрудники полиции. Он отключился на полсекунды, а потом, уже лежа, нанес мне два удара под колено ножом», - рассказал парень «Комсомолке». В итоге, хулигана связали, а Яна госпитализировали. Парень потерял много крови, впереди были долгие месяцы реабилитации. О поступке юноши написали федеральные СМИ. Даже интернет-проект «Гордость России» не обошел героя из Коми вниманием: в сентябре молодой человек стал человеком недели.

5) Бескорыстно пожертвовать накопленные деньги

Житель села Айкино Усть-Вымского района Коми Евгений Попов в январе пожертвовал все свои сбережения, — миллион рублей — детям из социально-реабилитационного центра. Их он копил около 60 лет на новый дом. Однако в итоге решил оказаться от мечты и передать их детям с обделенной судьбой. О поступке 85-летнего дедушки узнали все СМИ.

Нищий старик-меценат.Целых 64 года он копил свой миллион. Мечтал хоть перед смертью переехать в теплое жилье

Поступок щедрого мецената восхитил миллионы интернет-пользователей и растрогал известного продюсера Максима Фадеева. По своей собственной инициативе многомиллионные паблики скидывались деньгами, чтобы передать их айкинскому бессеребреннику. Так, один из них за несколько недель собрал 280 тысяч рублей. Дедушка от собранных средств отказался и попросил их передать втот же детский социально-реабилитационный центр в деревне Гам.