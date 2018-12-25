"Интауголь генерировала убыток", - Глава Коми объяснил причины ликвидации угольной компании

Сегодня в эфире телепрограммы "Открытый разговор" Глава Коми Сергей Гапликов ответил на вопросы, касающиеся экономической и политической ситуации в регионе. В частности, по поводу закрытия градообразующего предприятия АО "Интауголь".

- Почему была выбрана процедура ликвидации, а не банктроства? - с таким вопросом обратился к руководителю региона ведущий Геннадий Левицкий.

- Вопрос процедуры закриятия шахты относится к компетенции совета директоров предприятия. Но я уверен, что они приняли правильное решение, проведя оценку финансового состояния и экономических последствий от того или иного варианта. Банктротство и психологически, и экономически проводится сложнее, хотя, если взглянуть на ситуацию в компании, можно увидеть все признаки банкротства, - заявил Сергей Гапликов в прямом эфире.

Руководитель региона апеллировал к технологическим особенностям добычи и первичной обработки угля.

- Технологии, доставшиеся предприятию еще с советских времен, фактически генерирует убыток. Это 50 процентов от рыночной стоимости продукции, то есть рыночная стоимость даже наполовину не покрывает себестоимость итоговой продукции, - подчеркнул глава Коми. - Мы обращались в правительство России за помощью, но не получили никаких льгот.

В стране зафиксирован обвальный темп спроса на уголь, многие потребители перешли на более дешевый вид топлива: газ. Но даже в столь непростой экономической ситуации был приложен максимум усилий для сохранения дееспособности шахты.

- За прошедшие три года на сохранение стабильной ситуации на интинском предприятии было направлено свыше 2 миллиардов рублей - это больше, чем годовой бюджет Инты,- отметил Сергей Гапликов.

АО "Интауголь", по словам руководителя республики, не приносило значительных доходов в бюджет Коми. В текущем году в региональную казну поступило только 4 миллиона рублей. Несмотря на убытки, правительство продолжит поддерживать горную компанию, на будущий год на шахту планируется направить 1,2 миллиарда рублей.

На сегодняшний день шахта не закрыта, но продолжает добычу угля. В работе задействовано 800 человек. Если найдется инвестор, то предприятие готово увеличить объемы добычи угля.

Напомним, 2 июля 2018 года совет директоров АО "Интауголь" сообщил Главе Коми о начале ликвидации предприятия. Началось постепенное высвобождение шахтеров и других сотрудников угледобывающей компании. В Инте был создан оперативный штаб по ликвидации "Интаугля", четко отслеживавший за исполнением всех социальных обязательств перед работниками АО. Шахтерам препложили трудоустроиться в подразделения компании "Воркутауголь", на угольные шахты Кузбасса, а также на предприятия средней полосы России. Процедура высвобождения коснулась 1,2 тысяч шахтеров. В октябре шахта "Интинская" возобновила добычу угля. Производство угольной продукции стало идти в три смены, в работах были задействованы 800 человек. В таком режиме шахта работает до сих пор.