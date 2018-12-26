2018-12-26T10:41:57+03:00
Общество

Новогоднее поздравление главы Коми Сергея Гапликова 2019

Поздравление жителей Республики Коми от Сергея Гапликова с Новым годом 2019
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Глава Коми пожелал жителям Коми, чтобы новый год принесёт их дома и сердца только самое доброеГлава Коми пожелал жителям Коми, чтобы новый год принесёт их дома и сердца только самое доброеФото: Фото с сайта rkomi.ru
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Уважаемые жители Республики Коми!

Дорогие друзья!

Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!

Каждый из нас встречает эти праздники с особыми чувствами. Мы собираем за семейным столом близких и родных, загадываем желания под бой курантов, вспоминаем приятные моменты года уходящего, строим планы на будущее. Искренне верим, что новый год принесёт только доброе в наши дома и сердца.

Для нашей республики 2018 стал Годом культуры. Мы сосредоточились на создании доступной культурной среды. Эту работу продолжим и в наступающем году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом театра.

Уходящий Год волонтера в России придал новый импульс развитию волонтёрского движения в республике, которое объединяет уже свыше 16 тысяч человек. Спасибо за открытость и доброту ваших сердец, за помощь ветеранам, сиротам, инвалидам, за участие в патриотических мероприятиях, за значительный вклад в решение важных для всего общества задач.

Уверен, ваша инициативность и энергия помогут нам в реализации задач стратегического развития страны. Объединив наши знания, навыки, таланты, грамотно используя уже имеющийся потенциал, мы сможем реализовать задуманное.

Дорогие друзья, я хочу пожелать, чтобы всё хорошее, что сделано в году уходящем, было продолжено в наступающем. Пусть 2019 год принесёт успех и благополучие нашей стране, родной республике и всем жителям. Крепкого здоровья, счастья, любви и взаимопонимания, праздничного настроения!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов

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