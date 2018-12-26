Топ-5 знаковых событий уходящего года в Республике Коми

"Комсомольская правда в Коми" завершает серию публикаций, посвященных итогам года. Напомним, ранее мы рассказали о топовых событиях в Инте, Воркуте, Печоре, Ухте, Усинске и Сыктывкаре. А сегодня напоминаем о резонансных эпизодах из жизни республики.

Москва, храни свой мусор у себя!

Волну народного негодования вызвала информация об обустройстве полигона твердых бытовых отходов на станции Шиес в Архангельской области. Предполагается, что вблизи станции начнет действовать огромная свалка для мусора из Московской области. Кажется, при чем тут Коми? Ядро проблемы находится в соседнем регионе, но почему жители нашей республики вышли на баррикады? Дело все в том, что станция Шиес расположена в трех километрах от границы Коми и Архангельской области. От будущей свалки до усть-вымского поселка Мадмас всего 20 километров, а до Сыктывкара — примерно 100 километров.

Жители Коми встали на защиту экологии своего региона и Архангельской области.Фото: из архива «КП»

На станции Шиес ведется грандиозное строительство. Площадь свалки составит 5 тысяч гектаров, ожидается, что ежедневно на полигон будут доставлять по 250 вагонов с отходами из Московской области. Место под мусорный склад выбрано на болотистой местности, что создает допольнительную угрозу экологии: через подземные воды яды от гниющего мусора попадут в воды Вычегды и Печоры, которые впадают в северные моря. Экологический урон будет нанесет не только северным регионам России, но и скандинавским странам.

Народ решил всеми правдами и неправдами не допустить создания свалки вблизи станции Шиес. По Архангельской области проходили масштабные митинги и акции протеста. Активисты Сыктывкара в открытую заявляли о поддержке жителей Поморья. В столице Коми под знамена протеста встали известные экололи, общественники и политики. На митинги против свалки на Шиесе собиралось свыше тысячи человек.

Не доживем до пенсии

Мощнейший общественный резонанс по всей Коми вызвала пенсионная реформа. Народ изливал гнев на митингах, пикетах и прочих акциях протеста. Заявление об увеличении пенсионного возраста сплотило даже прежде враждовавшие политические силы. Под знамета протеста встали коммунисты, общественники и представители профсоюзов. Народное негодование не угасло даже после заявления главы государства о смягчении реформы: мол, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — 60 лет (изначально заявлялось, что в 63 года). Возмущенные граждане заявляли: «Мы не доживем до пенсии!»

Митинги против пенсионной реформы продолжились даже после того, как президент подписал указ об увеличении возраста выхода на заслуженный отдых. И, скорее всего, жители Коми будут и дальше требовать отмены антинародного закона.

Провал на всю Европу

История ухтинки Юлии Самойловой похожа на сказку про Золушку. Скромная девушка, с детства прикованная к инвалидному креслу, получила путевку на престижный вокальный конкурс «Евровидение». Но если сказочная героиня, поехав на бал, смогла обрести свое счастье, то Юлию на песенном фестивале ждало большое разочарование.

Юлия Самойлова не прошла в финал вокального конкурса "Евровидение -2018" Фото: источник yandex.ru

Отметим, что благодаря участию в конкурсе Юлии Самойловой за событиями на «Евровидении» пристально следила вся страна. Долгое время подробности ее выступления хранились в тайне. До последних дней сохранялась интрига по поводу платья артистки и декораций на сцене. Для певицы придумали сложнейший в техническом плане номер, а песня «I wont break” по сути описывала непростой жизненный путь артистки. Еще на репетициях складывалось впечатление, что у Юлии нет конкурентов.

Увы, ухтинская певица не смогла пройти в финал «Евровидения». Выступая в полуфинале, Юлия Самойлова сильно переволновалась и несколько раз сбилась, исполняя песню. После этого Юлии только и оставалось, что паковать чемоданы и возвращаться в Россию. .

Бронза Юлии Белоруковой

Юлия Белорукова вернулась с Олимпиады в двумя бронзовыми медалями.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Спортсменка из Сосногорска Юлия Белорукова вернула былую славу «лыжной республике». Напомним, после успешного выступления Василия Рочева на Олимпиаде в Турине, никто из лыжников из Коми не поднимался на олимпийский пьедестал почета. И вот спустя 12 лет дебютанка Зимних Олимпийских игр стала обладательницей сразу двух наград олимпийской чеканки. На Играх в южнокорейском Пхенчхане наша землячка заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем и завоевала бронзу в женской эстафете 4х5км.

Второй дебютант Олимпиады фигурист-одиночник Дмитрий Алиев занял на Олимпиаде только 7 место.

Пенсионер-меценат

Скромный пенсионер из Айкино Евгений Попов в одночасье прославился на всю страну. Впрочем, 85-летний ветеран не думал о признании и громкой славе, когда передавал социально-реабилитационному центру «Гаврош» все свои сбережения. Свой капитал Евгений Попов собирал всю жизнь, а когда на личном счете накопился один миллион рублей, престарелый миллионер подумал: «А зачем мне все это?» Мог бы и себе оставить, но тут ему на глаза попалась газета со статьей о бедственном положении детей из центра «Гаврош». «Вот им деньги и достанутся», - решил дед.

Евгений Попов всю жизнь копил деньги, а когда насобирал миллион рублей, передал их детскому реабилитационному центру "Гаврош"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Широкий жест благотворительности так и остался бы незамеченным, если бы руководитель центра не рассказала историю о престарелом меценате журналисту местной газеты. Тему подхватили региональные СМИ, а затем и федеральные. Благородный поступок Евгения Иванова вывзвал восхищение у многих известных людей. К примеру, продюссер Максим Фадеев был так тронут поступком пенсионера из Айкино, что решил ему помочь. Шоумен разыскал его родственников, чтобы через них оказать поддержку престарелому меценату. Но Евгений Попов отказался от любого вида помощи и благодарности.

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