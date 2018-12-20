2018-12-20T09:35:50+03:00
Конкурсы и тесты

На конкурс "Тепло домашнего очага" прислали фото домашнего котика

Успей и ты подать заявку
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Последний день конкурса от "Комсомолки"Последний день конкурса от "Комсомолки"
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Сегодня последний день приема заявок на конкурс "Тепло домашнего очага". В последний вагон уходящего поезда успела запрыгнуть Екатерина Втюрина из Сыктывкара. Она поделилась снимком своего котика, который ждет ее прихода домой.

Представляем вам еще одного участника конкурса "Тепло домашнего очага"

Представляем вам еще одного участника конкурса "Тепло домашнего очага"

Расскажи и ты о своих приметах домашнего тепла и уюта. А еще лучше покажи это на снимках! "Комсомолка" с радостью примет фотографии, символизирующие для вас домашний очаг. Авторы самых уютных снимков по итогам всенародного голосования получат приятные призы от магазина «Домашний текстиль».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для них идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 20 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"

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