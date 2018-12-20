Иностранные студенты в Сыктывкаре: «Из-за морозов не можем гулять по городу»

Мы часто слышим, что студенты из Коми поехали учиться по обмену в Норвегию или проходят практику в Финляндии. Но, оказывается, и в республике есть много гостей из-за границы, которые едут в республику с главной целью – учиться. В этом году в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина впервые для иностранцев открылось направление «Лечебное дело». В течение шести лет из студентов из разных стран мира будут готовить специалиста в этой непростой области.

Летом в столицу Коми приехали ребята из Индии, в ноябре к ним присоединились однокурсники из Ирака, Египта и Непала. «Комсомолка» встретилась с новичками и узнала, что подтолкнуло их приехать на учебу в республику, и как они переносят суровый северный климат.

Дешево и тихо

Встретиться со студентами оказалось не так-то просто. В ноябре в общежитии, где остановились иностранцы, был объявлен карантин, из-за которого их круг встреч ограничили. А когда запреты сняли, у студентов началась бесконечная вереница пар, семинаров и лекций. Украсть у них несколько минут удалось лишь на обеденном перерыве.

Студенты приехали в Сыктывкаре осеньюФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Побеседовать с журналистами согласились оказались: Ахмед Кочани, Аланд Пирот, Мустафа Менми (Ирак), Риад Халили, Карим Камал (Египет) и Сусмита Дев (Непал).

Оказалось, что Сыктывкар привлек всех ребят по причинам, которые многие жители города привыкли воспринимать в негативном ключе, – он маленький и тихий.

- Сыктывкар не маленький, а длинный! – отметил для себя студент из Ирака Ахмед Кочани, который пока увидел в городе только улицу Коммунистическую. – Он удобен в плане перемещения, все компактно. Еще здесь дешево жить и учиться, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга. Кроме того, предметы нам будут преподавать как на английском, так и на русском. Это огромный плюс! Правда, учиться на русском будет немного сложно.

Сусмита Дев приехала в Сыктывкар из НепалаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кому-то Сыктывкар рекомендовали друзья, а некоторым северный город подсказали родители.

Студенты из Ирака поют национальную песню. г. Сыктывкар.Студенты-иностранцы СГУ им. Питирима Сорокина поют национальную песню, посвященную празднику Навруз

- Я с детства мечтал приехать в Россию. В моем городе нет медицинского университета, и родители посоветовали приехать именно в вашу страну, - вспоминает курд Аланд Пирот. - Я рассматривал много вариантов, но в итоге друзья посоветовали Сыктывкар.

Русские девушки дружелюбнее парней

Все собеседники без исключения признаются, что не встретили какого-либо негатива со стороны сыктывкарцев. Но без курьезных ситуаций все равно не обошлось.

Ахмед Кочани из Ирака пока прогулялся только по Коммунистической улицеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Иногда мы идем по улице, и пьяные мужики просят у нас прикурить. Они сумасшедшие! – вспоминает Аланд Пирот. – Ведут себя очень развязно. У нас так не принято.

Слегка разочаровывает будущих медиков и незнание горожанами английского языка. Языковой барьер часто осложняет для них покупку продуктов в магазине или прогулки в городе.

- Но нам все равно помогают. Парни дружелюбные, но девушки еще дружелюбнее! Не знаем почему, - отметил египтянин Риад Халили.

Мороз и солнце

Несмотря на то, что вот студенты живут в Сыктывкаре уже второй месяц, единственное, что они успели посмотреть - это улицу Коммунистическую.

- Мы, правда, очень много учимся. Слышал, что некоторые думают, что мы ходим здесь по клубам и развлекаемся – это не так. Тем более наша религия, мусульманство, не одобряет посещение таких заведений, - рассказал Мустафа Менми.

Аланду Пироту наш город посоветовали друзьяФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Еще одна причина домоседства студентов – холодная погода. В Ираке за год температура максимум опускается до 0 градусов. В Египте снег вообще не идет, и только в некоторых частях Непала местами выпадают снежные осадки.

- У вас холодно. Мы не можем выходить на улицу: только в корпус на занятия и потом быстро обратно, греться, - призналась Сусмита Дев.

- Можно было бы зимой жить в своей стране, а летом приезжать в Сыктывкар, - мечтает Риад Халили из Египта. – Ведь ваш город летом такой зеленый! Я видел на картинках.

Национальный оттенок

Большая загруженность не оставляет иностранцам и времени на приготовление еды. Поэтому они облюбовали местный фастфуд и студенческую столовую. Но знакомую для русских кухню мусульмане принимают с трудом.

Ребятам предстоит шесть лет обучаться медицинеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы любим готовить, но в Сыктывкаре не найти многих продуктов, к которым мы привыкли в Ираке. Здесь мало овощей, специй, приправ. Тем более нашу еду сложно готовить. Еще в городе нет халяльного мяса - такого, которое приготовлено по особенностям нашей религии, - с грустью заметили студенты из Ирака. – Вообще религия существенно влияет на нашу жизнь. Например, мы не пьем алкоголь - это закон.

Серьезно отличаются и традиции во встрече Нового года. Большинство приезжих иностранцев не отмечают любимый россиянами россиян праздник, который проходит с 31 декабря на 1 января.

Студенты из Ирака с радостью согласились нам спетьФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы ходим в гости, запускаем фейерверки, но с размахом ваших гуляний это не сравнится! Да, и елку мы не ставим, – добавил Ахмед Кочани. – У нас есть свой Новый год – Навруз: отмечается 21 марта и символизирует приход лета.

"С Новым годом!" по-непальски.Студенты-иностранцы СГУ им. Питирима Сорокина поздравляют сыктывкарцев

Жители многонационального Египта по-разному относятся к Новому году. Христиане и католики больше уделяют внимание Рождеству. В Непале, жители которого по большей части придерживаются иудаизма, также существует свой Новый год. Он называется Байсах и празднуется в середине апреля.

- В этом году мы все останемся на Новый год в Сыктывкаре. Будет интересно посмотреть, как русские отмечают этот праздник, - признались иностранные студенты.

"С Новым годом!" по-арабски.Студенты-иностранцы СГУ им. Питирима Сорокина поздравляют сыктывкарцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты из Коми рассказали, что их удивляет в иностранных вузах (подробнее...)