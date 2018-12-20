В лесу под Троицко-Печорском фотоловушки засняли «танцующего» медведя

Необычные и редкие кадры из тайной жизни дикого косолапого удалось снять на фотооловушку жителю Троицко-Печорска Олегу Прокопое. Их опубликовали на паблике местной газеты «Заря».

Грозный лесной хищник, который весной и летом наводил ужас на жителей Коми, в видео фотоловушек предстает трогательным, любопытным и забавным зверем. На одной записи мишка смешно чешет спину об дерево, будто пританцовывая. Причем медвежий танец выглядит очень чувственно: хозяин тайги встает на задние лапы, извивается, трясет головой и с удовольствием трется о ствол дерева. Так косолапый избавляется от старой шерсти и показывает, что он хозяин в этой части леса.

На другой записи мишка расшатал бочку и ведро, которое оставили в лесу люди. Когда пластмассовая емкость упала на землю, то мишка со всей прыти пустился наутек, как маленький пугливый зверек. Спустя время косолапый вернулся, опасливо оглядываясь по сторонам.

Почешите спинку кто-нибудь.

Видеоловушки расставил в лесу в Троицко-Печорском районе Коми Олег Прокопое. Он известный в районе таксидермист. Как пишет районная газета, его дом на улице Овражной похож на зоосад. В его доме – десятки чучел глухарей, тетеревов, рябчиков, лис, белок, куниц, зайцев, росомахах, медведей.