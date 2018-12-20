Усть-усинцы отметили открытие "Народной елки" салютом

В этом году жители Усть-Усы поразили всю республику, вскладчину собрав 140 тысяч рублей на празднование Нового года в селе. Сбор средств начался с инцииативы купить искусственную ель.

- Уже давно хотел сделать для поселка что-нибудь необычное и приятное, но не знал, что именно. А однажды вечером подумал, а почему бы не купить всем вместе искусственную елку на площадь? Ведь скоро Новый год! – вспоминает Юрий Кузиванов, как родилась его идея.

Для покупки зеленой красавицы требовалось примерно 100 тысяч рублей. Оставшиеся деньги также пошли на дело: заказ иллюминации, фейерверков. 12 декабря дерево установили на главной площади, а вчера прошло торжественное открытие.

Жительница поселка Оксана Рочева-Рейхерт рассказала "КП-Коми", что праздник прошел на высшем уровне.

- Народу было много! Приезжало телевидение, были фотографы. Впечатлений куча! У нас очень дружное село и, как показала практика, вместе - мы сила! Хотя и живем не в самой бедной республике, деньги пришлось собирать, скажем, кто сколько сможет! Но и это нас не остановило! Теперь у нас своя елочка и деревянная горка! - не скрывает своей радости Оксана. - Детки кушали тортик, пили чай из самовара.

Массовые гуляния завершились салютом, который, кстати, жители Усть-Усы также приобрели за свои деньги.

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