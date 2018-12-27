2018-12-27T15:47:41+03:00
Общество

Теплоэнергетики Коми на праздниках будут нести круглосуточное дежурство

В новогодние дни энергообъекты «Т Плюс» республики перейдут на режим повышенной ответственности
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В Коми аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы и руководящий технический состав ПАО «Т Плюс» в праздники будут нести круглосуточное дежурство.В Коми аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы и руководящий технический состав ПАО «Т Плюс» в праздники будут нести круглосуточное дежурство.
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На период с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. на всех ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», а также ООО «Воркутинские ТЭЦ» введен режим повышенной ответственности. Соответствующий приказ подписал директор филиала Юрий Цешковский.

На всех генерирующих и сетевых объектах будет установлен усиленный контроль за состоянием технологического оборудования. Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы и руководящий технический состав будут нести круглосуточное дежурство. В боевую готовность приведена 21 единица техники во всех городах присутствия компании от Сыктывкара до Воркуты.

Для обеспечения бесперебойного тепло- и электроснабжения на ТЭЦ и котельных сформирован аварийный запас топлива.

На время праздников особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилены охрана объектов энергетики, пропускной и внутриобъектовый режимы.

Наконец, все производственные подразделения «Т Плюс» в Коми 3-4 января примут участие в учебно-тренировочных занятиях по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства республики.

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