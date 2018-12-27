Сыктывкар изменится с "Бродвеем"

В Сыктывкаре городской автопарк коммунальной техники расширился на шесть единиц. Сегодня столичный мэр Валерий Козлов рассказал прессе, как будет работать новый специализированный транспорт.

Суммарная стоимость коммунальной техники составляет более 26 миллионов рублейФото: Алиса КОЗЛОВА

В город поступили новые две комбинированные дорожные машины «КО-806» с поливомоечным, пескоразбрасывающим оборудованием, передним поворотным отвалом и межбазовой щёткой. Два мини-погрузчика «Ant-750», подходящие для широкого спектра работ в плотной городской застройке – от уборки снега и песка до благоустройства территорий, комбинированная машина «ЭД244КМ», а также подметально-уборочная машиа "Бродвей".

- Техника была приобретена на средства гранта главы Коми. Еще в апреле прошлого года мы подавали заявку на грант, и вот сейчас, получив деньги, большую часть из них направили на покупку коммунальной техники. Две единицы техники будут переданы предприятию, обслуживающему парки и городские территории, а остальные четыре машины направят в муниципальное предприятие "Дорожное автохозяйство", - объяснил Валерий Козлов.

Общая стоимость спецтранспорта составляет более 26 миллионов рублей, из них 25 миллионов - деньги из бюджета гранта, а остальное, чуть более 1 миллиона рублей, было выделено из муниципальной казны. Мэр обратил внимание журналистов на автомобиль с оригинальным названием "Бродвей".

- Такие машины позволяют очищять городские улицы от песка и мусора, не дожидаясь окончательного высыхания дорожного полотна. Во время активного таяния снегов и льда, то есть пока асфальт еще сырой, один вид коммунальной техники убирает дороги неэффективно, а другой вид авто использовать вообще нельзя. А теперь мы сможем раньше приступать к подготовке дорог к теплому времени года, - подчеркнул мэр.

Машина с романтическим названием "Бродвей" - самое дорогостоящее приобретение мэрииФото: Алиса КОЗЛОВА

Сыктывкарские власти продолжат укреплять автопарк новой техникой. После новогодних праздников в столицу Коми поступят еще две новые спецмашины. Однако у городе сохранится потребность в новой современной технике.

- В Сыктывкаре работают свыше 200 единиц коммунальных автомашин, среди них есть автомобили с большим сроком эксплуатации. Именно поэтому мы будем и дальше обновлять автопарк коммунальной техники, но уже с прицелом на более современную и эффективную, - отметил Валерий Козлов.

Эксплуатация транспорта начнется в ближайшие дни. Отметим, что даже в новогодние и рождественные праздники дорожники будут круглые сутки очищать столицу Коми от снега, а в случае обильных снегопадов уборка улиц будет идти в усиленном режиме.