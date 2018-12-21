Стал известен последний участник конкурса "Тепло домашнего очага"

Вот и стал известен последний участник кокнурса "Тепло домашнего очага". Светлана Потолицына поделилась снимком своего джек-рассел-терьера по кличке Глэдис, которая недавно родила щенят.

Напомним, конкурсантам необходимо было прислать снимки, символизирующие для них тепло и уют в доме. А совсем скоро мы объявим всеобщее голосование на нашем сайте.

ПРИЗЫ КОНКУРСА

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителей конкурса ждут заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 20 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 21 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

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