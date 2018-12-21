Конкурс "Тепло домашнего очага" запускает голосование

Прием работ на фотоконкурс "Тепло домашнего очага" завершен. Теперь мы проведем всенародное голосование. С 21 по 25 декабря на сайте www.komi.kp.ru вы можете выбрать лучший снимок, просто поставив ему лайк. Голосовать разрешается один раз в сутки за одного или сразу нескольких участников конкурса. 26 декабря 12:00 мы подведем итоги.

ПРИЗЫ:

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей. 2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей. 3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

Партнер проекта сеть магазинов "Домашний текстиль"