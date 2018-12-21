Рок-ёлка и гик-вечеринка: недомашние выходные в Сыктывкаре

Мандариново-хвойный праздник все ближе, значит, веселиться нужно начинать уже сейчас! Уже сегодня вы сможете бесплатно посетить отчетный концерт спортивно-танцевального клуба имени Юлии Чепаловой, в субботу утром сходить с детьми на мюзикл-вестерн, а вечером отправиться на свой «утренник» «Рок-ёлку»! А куда можно сходить в воскресенье, и какие ещё события приготовил этот уикенд, вы узнаете, прочитав наш дайджест.

Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Для детей — утренники, для взрослых — «Рок-ёлка», которую в воскресенье проведет клуб «Маяковский». Начать шумно провожать Новый год вы сможете под музыку лучших рок-команд города: «Регион 11», «Жизненноважно», «Dread Hair», «Definer», «Ashesfalls».

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 22 декабря, с 22 часов 30 минут.

ЧТО: Хотите вместе со своими детьми окунуться в атмосферу доброй сказки? Тогда всей семьей идите на премьеру мюзикла «Тайна золотого ключика» от ансамбля «Асъя кыа». Песни и мелодии из того самого фильма «Приключения Буратино», яркие костюмы, масштабные и красочные декорации, нестареющая сказка теплый семейный выходной обеспечен!

ГДЕ: Коми республиканская филармония.

КОГДА: 23 декабря, в 11 часов.

ЧТО: Спортивно-танцевальный клуб «New element» имени Юлии Чепаловой сегодня дает отчетный концерт. Кроме клуба именитой лыжницы свои номера на концерте покажут и другие танцевальные коллективы: «Bravo», «Dance Future», «Ritmix», «Индиго», «Коми морт». Вход на концерт будет свободным.

ГДЕ: Концертный зал мэрии (улица Бабушкина, 22).

КОГДА: 21 декабря, в 18 часов.

Стоп-кадр из "Севильского цирюльника"

ЧТО: На этих выходных сыктывкарских малышей можно будет радовать не одним, а двумя прекрасными детскими мюзиклами. Театр оперы и балета дает не просто мюзикл, а мюзикл-вестерн «Братец Кролик и братец Лис». Перед спектаклем для маленьких зрителей устроят встречу у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и волшебными героями. Взрослые смогут повеселиться и посмеяться от души на комической опере «Севильский цирюльник». А уже через неделю, 28 декабря, их закружит вихрь «Музыкального карнавала», править которым будет аргентинский дирижёр Рамиро Артиста. Билеты на интересные вам постановки и концерты можно купить по ссылке.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: Комическая опера «Севильский цирюльник» — 21 декабря, в 18 часов 30 минут; мюзикл-вестерн «Братец Кролик и братец Лис» — 22 и 23 декабря, в 11 часов; «Музыкальный карнавал» 28 декабря, в 18 часов 30 минут.

"Сыр-кон-2018". Фото: Архив "КП"

ЧТО: Чем ближе Новый год — тем больше праздничных вечеринок! Конкурсы, живая музыка, стендап, косплей, скетч-маркет — «Сыр-кон Новогодний» обещает немало приятностей для гиков всех мастей. Подарки из-под ёлочки можно будет получать уже там: будет много розыгрышей и сюрпризов.

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 23 декабря, с 18 часов.

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