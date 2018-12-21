2018-12-21T16:01:28+03:00
Общество

На конкурс офисного творчества прислали еще одну елочку из книг

Ее сотворили в Национальной библиотеке Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Елочка украшает библиотекуЕлочка украшает библиотеку
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На конкурс офисного творчества «Шальная елка» прислали еще одну новогоднюю красавицу из книг. Елку сотворили в Национальной библиотеке Коми.

- Вот такая книжная елочка получилась у нас! Ее плюс в том, что она может быть прекрасна, как днем, так и вечером, - рассказала один из авторов оригинального символа года Светлана Мирная.

Елочка прекрасна и днем, и вечером

Елочка прекрасна и днем, и вечером

А наш конкурс продолжается! Мы ждем фото самых оригинальных елочек из ваших офисов, которые могут быть сделаны из необычных и неподходящих, на первый взгляд, для этого материалов. Например, из банок, шин, шариков или книг. Фантазия не имеет границ!

Снимки с вашей шальной елкой из офиса, рассказом, как вы ее творили и названием компании присылайте в «Комсомолку» до 23 декабря включительно:

- на почту kp@kpkomi.ru

- в сообщения группы «ВКонтакте» «Комсомолке»

- или в Direct www.instagram.com/komsomolka_komi

24 декабря с 11:00 на сайте стартует народное голосование, которое продлится три дня.

Голосование за самую шальную офисную елку завершится 27 декабря в 10:00 часов и после этого будут объявлены победители.

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках! Причем, прокатят вас по зимней дороге милейшие собаки породы хаски, сиба-ину и самоеды. Вы получите удовольствие не только от быстрой езды, но и от общения с этими дружелюбными и общительными животными.

1 место — сертификат на катание на сумму 3 тысячи рублей;

2 место — сертификат на катание на сумму 2 тысяч рублей;

3 место — сертификат на катание на сумму 1 тысячу рублей.

Творите всем офисом, гаражом или магазином. Даешь шальное веселье на Новый год!

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках!

Победителей конкурса «Шальная елка» ждут самые новогодние призы - катание на собачьих упряжках!

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