Слушай, смотри, тряси: волшебное заклинание для смартфона

В преддверии Нового года россияне верны привычкам и проводят со смартфоном около трети свободного времени. Каждый второй уралец создает себе праздничное настроение с помощью гаджета. Связисты «МегаФона» внесли свыше 12 000 тысяч песен и фильмов в свои популярные услуги, чтобы абоненты могли скрасить время в длинные выходные.

Слушай. В декабре каталог услуги «Замени гудок» пополнился тысячами новых песен и шуток. В последний месяц года число заказов мелодий уже выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ вошли композиции «Happy New Year» группы «АВВА» и «Новогодняя» в исполнении Верки Сердючки. С начала месяца именно эти хиты уральцы слушали чаще всего. В помощь клиентам составлен хит-парад новогодних треков, который можно прослушать по бесплатному номеру 0770.

Смотри. В январские каникулы количество зрителей «MегаФон ТВ» в сравнении с декабрем возрастает в 2 раза. Наибольший спрос на фильмы приходится на 2-3 января. Погрузиться в новогоднюю атмосферу помогут сотни популярных российских, советских и иностранных мультфильмов, художественных фильмов, шоу и познавательных программ, посвященных Новому году и Рождеству. Хит в праздники – телеканал «Дед Мороз».

Тряси. Тысячи свердловчан уже потрясли смартфоны и получили подарки. В приложении «Личный кабинет» МегаФона запущена новогодняя игра. Для участия нужно потрясти телефон. Так можно получить в подарок смартфон Samsung Galaxy J6, месяцы бесплатной связи, скидки на тарифы «Включайся!», бесплатный безлимитный интернет или звонки внутри сети, тарифы и опции на особых условиях, повышенный кэшбэк и многое другое.

«В топ-3 самых заветных подарков, о которых просят Деда Мороза, входят гаджеты. О новом цифровом устройстве мечтают 37% отправителей писем. «Потрясная» акция от МегаФона и самый быстрый интернет дают каждому возможность получить подарок. Заходите в мобильное приложение и трясите прямо сейчас. Каждую неделю вы можете получать до трех персональных предложений», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.